Son dakika haber: New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika
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Son dakika haber: New York borsası yükselişle açıldı

03.03.2022 17:51
Son dakika haber: New York borsası yükselişle açıldı

Son dakika haberler... New York borsası, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilime rağmen güne yükselişle başladı.

New York borsası, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilime rağmen güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,67 artarak 34.118,56 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,60 artışla 4.412,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 kazançla 13.826,85 puana yükseldi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırımında ölçülü davranacaklarını açıklamasının ardından dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, bugün açılışta da pozitif seyrini korudu.

Powell, dünkü açıklamasında, Banka'nın mart ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz artışını destekleme eğiliminde olduğunu belirterek, enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi halinde daha agresif hareket etmeye hazır olduklarını söyledi.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 26 Şubat ile biten haftada beklentilerin üzerinde düşüş göstererek önceki haftaya göre 18 bin kişi azalışla 215 bine geriledi.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının yanı sıra Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumun ikinci gününde ABD Senatosu'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenecek oturuma katılacak Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirtti.

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Son dakika haber... New York borsası yükselişle açıldı Son dakika haber... New York borsası yükselişle açıldı Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi sona erdi. Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi sona erdi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika


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