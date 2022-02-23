Son dakika haber: Perşembe'ye 4 yeni yatırım - Son Dakika
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Son dakika haber: Perşembe'ye 4 yeni yatırım

23.02.2022 13:55
Son dakika haber: Perşembe'ye 4 yeni yatırım

Son dakika haber... Ordu'nun Perşembe ilçesine 4 yeni yatırım yapılmasının imzaları atıldı.

Ordu'nun Perşembe ilçesine 4 yeni yatırım yapılmasının imzaları atıldı.

Dünyanın 28 ülkesinde Cittaslow (sakin şehir) ünvanı taşıyan 182 şehirden biri olan Ordu'nun Perşembe ilçesi son dönemde gerçekleştirdiği turistik, altyapı ve spor yatırımlarıyla öne çıkıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla Hoynat ve Yason bölgesi bölgenin yıldızı haline gelirken, uluslararası ölçeklere sahip 2 kilometrelik bisiklet yolumun yapımı sürüyor.

Bu çalışmaların yanısıra 4 yeni yatırımın daha ilçeye kazandırılıyor. Perşembe ilçesinde uzun süredir eksikliği gözlenen kapalı halı saha, gençlik merkezi, yüzme havuzu ve tenis kortu için ilk imzalar atıldı. Perşembe Belediyesi tarafından yapılan ihaleyi alan firma ile ön protokol anlaşması gerçekleştirildi.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, seçim öncesi belirledikleri hedef ve verdikleri sözleri yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi. Başkan Tandoğan, "Bizler nasıl hedefler belirlemiş isek o hedefler doğrultusunda Perşembe ilçemizi geleceğe hazırlıyoruz. Gözümüzün görebildiği her alanda eserlerimizin olması hayalimizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Tüm arkadaşlarımız Perşembemizin daha modern daha yaşanılabilir hizmetler ile buluşması için gece gündüz demeden çalışıyorlar. Bu çalışmalarda bizlerden desteğini esirgemeyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 4 adet tesisi şehri güzel Perşembemize kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Daha önce hangi sözler söylenmiş ise tüm verdiğimiz sözlerin arkasında ve yatırımların takipçisiyiz" dedi. - ORDU

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Ordu Büyükşehir Belediyesi, Perşembe, Yatırım, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Perşembe'ye 4 yeni yatırım - Son Dakika


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