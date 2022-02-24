Son dakika haber! Selim'de Şeker Pancarı yetiştiriciliği toplantısı - Son Dakika
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Son dakika haber! Selim'de Şeker Pancarı yetiştiriciliği toplantısı

24.02.2022 16:22
Son dakika haber! Selim'de Şeker Pancarı yetiştiriciliği toplantısı

Son dakika habere göre Selim'de Şeker Pancarı üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla "Şeker Pancarı Yetiştiriciliği" üretici bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Selim'de Şeker Pancarı üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla "Şeker Pancarı Yetiştiriciliği" üretici bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kars Şeker Fabrikası işbirliğiyle Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül'ün açılış konuşması ve sunumu ile başladı.

Toplantı, Kars Şeker Fabrikası Merkez Bölge Şefi Hakan Deligöz'ün sunumu ile devam etti. Şeker pancarı yetiştiriciliği ve taahhütnameleri anlatıldı.

Türk Şeker Kars Şeker Fabrikası Müdürü Ayhan Babacan, Fabrika Müdür Yardımcısı Şahin Şahin, Şeker İş Sendika Başkanı Yaver Kop, Bölge Mühendisi Sultan Türkoğlu Aydan ile köy ve mahalle muhtarları ve Selimli üreticilerin katıldığı toplantı üreticilerin soru, görüş ve önerileri dinlendi.

Toplantı fikir alış verişinde bulunulmasının ardından son buldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül, "Şeker Pancarı Üretiminin Yaygınlaştırılması" bilgilendirme toplantısına katılanlara teşekkür etti. - KARS

Son dakika haber! Selim'de Şeker Pancarı yetiştiriciliği toplantısı
Son dakika haber! Selim'de Şeker Pancarı yetiştiriciliği toplantısı
Son dakika haber! Selim'de Şeker Pancarı yetiştiriciliği toplantısı

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Hisarcık, Tarım, Selim, Kars, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Selim'de Şeker Pancarı yetiştiriciliği toplantısı - Son Dakika


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