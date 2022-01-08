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Son dakika haber! TSO Başkanları yatırımları masaya yatırdı - Son Dakika

Son dakika haber! TSO Başkanları yatırımları masaya yatırdı

08.01.2022 15:03
Son dakika haber! TSO Başkanları yatırımları masaya yatırdı

Gelen son dakika haberlerine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Zonguldak'taki TSO Başkanları ile bir araya geldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Zonguldak'taki TSO Başkanları ile bir araya geldi.

Kdz Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Alaplı TSO ev sahipliğinde yapılan Zonguldak Odaları istişare toplantısına katıldı. Başkan Keleş toplantıya ilişkin olarak yaptığı açıklamada Zonguldak ili ve ilçeleri için önem arz eden Filyos Projesi başta olmak üzere, Su Ürünleri Projesi, Kdz. Ereğli 2. Organize Sanayi Bölgesi, Kdz. Ereğli Eğitim Kampüsü, Tersaneler Bölgesi gibi gelecek vaat eden projeleri istişare ettiklerini dile getirdi. - ZONGULDAK

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Arslan Keleş, Zonguldak, Ticaret, Ereğli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! TSO Başkanları yatırımları masaya yatırdı - Son Dakika Ekonomi


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