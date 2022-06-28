Son dakika haber... Türk Lirası Mevduatında Stopaj İndirimi 6 Ay Daha Uzatıldı - Son Dakika
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Son dakika haber... Türk Lirası Mevduatında Stopaj İndirimi 6 Ay Daha Uzatıldı

28.06.2022 10:38
Son dakika haber... Türk Lirası Mevduatında Stopaj İndirimi 6 Ay Daha Uzatıldı

Son dakika ekonomi haberine göre Türk lirası mevduatları cazip kılmak, birikimlerin Türk lirası mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak amacıyla yapılan stopaj indirimlerinin süresi 6 ay daha uzatıldı. Eylül 2020'de 3 aylığına getirilen düzenleme daha önce 3 aylık süreler halinde uzatılmıştı.

Türk lirası mevduatları cazip kılmak, birikimlerin Türk lirası mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak amacıyla yapılan stopaj indirimlerinin süresi 6 ay daha uzatıldı. Eylül 2020'de 3 aylığına getirilen düzenleme daha önce 3 aylık süreler halinde uzatılmıştı.

Stopaj indirimlerini uzatan Cumhurbaşkanlığı Kararı bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; indirim uygulaması 31 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihe kadar stopaj oranları, vadesi 6 aya kadar olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, bir yıla kadar olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, bir yıldan uzun olanlarda ise yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak uygulanacak.

MENKUL KIYMETLERDEN ELDE EDİLEN GELİR VE KAZANÇLARA YÜZDE 5 OLARAK UYGULANACAK

Karara eklenen geçici maddeyle de bugünden 31 Aralık 2022 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, 6362 sayılı Sermaye Piyayası Kanunu kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara oranlar yüzde 5 olarak uygulanacak.

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Kaynak: ANKA

Aralık, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Türk Lirası Mevduatında Stopaj İndirimi 6 Ay Daha Uzatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Türk Lirası Mevduatında Stopaj İndirimi 6 Ay Daha Uzatıldı - Son Dakika
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