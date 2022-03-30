Son dakika haber! Türkiye'deki yatırım fırsatları İspanyol iş dünyasına tanıtıldı - Son Dakika
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Son dakika haber! Türkiye'deki yatırım fırsatları İspanyol iş dünyasına tanıtıldı

30.03.2022 17:06
Son dakika haber! Türkiye'deki yatırım fırsatları İspanyol iş dünyasına tanıtıldı

Gelen son dakika haberine göre Türkiye'deki yatırım fırsatları, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi İspanya Temsilciği ve uluslararası finansal danışmanlık hizmeti veren PwC ortak organizasyonuyla İspanyol iş dünyasına tanıtıldı.

Türkiye'deki yatırım fırsatları, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi İspanya Temsilciği ve uluslararası finansal danışmanlık hizmeti veren PwC ortak organizasyonuyla İspanyol iş dünyasına tanıtıldı.

"Türkiye'ye Yatırım: İspanyol Yatırımcılar İçin Bir Odaklanma" başlığıyla PwC'nin Madrid'deki ofisinde gerçekleştirilen tanıtıma, çevrim içi de katılım oldu.

Tanıtımda yapılan konuşmalarda, Türkiye ve İspanya arasındaki stratejik ortaklığın yarattığı fırsatlar, İspanyol firmalarının Türkiye'ye yönelebileceği yeni yatırım olanakları kapsamlı şekilde ele alındı.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin gücüne ve karşılıklı ticaret hacminin artmasına işaret ederek, İspanyol iş dünyasına Türkiye'deki yatırımlarını yaygınlaştırmaları çağrısında bulundu.

"Türkiye, yabancı yatırımcılara mükemmel bir platform sunmakta"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi İspanya Temsilcisi Yasemen Korukçu da uluslararası gündemde her geçen gün daha çok öne çıkan Türkiye'nin jeopolitik öneminin yatırımlar için de yeni olanaklar yarattığını vurgulayarak, "Türkiye, mevcut konumu, ekonomik ve stratejik özelliğiyle yaklaşık 1 milyar tüketiciye erişim için yabancı yatırımcılara mükemmel bir platform sunmaktadır." dedi.

PwC Türkiye Direktörü Ebru Türkçelik ile PwC İspanya Ofisi ortaklarından Roberta Poza ve Luis Antonio Gonzalez de İspanyol şirketlerinin Türkiye'deki yatırımlarının vergilendirilmesini desteklemek, çifte vergilendirmeyi önlemek için mevcut koşullar ve avantajlar hakkında bilgi verdi.

Kasım 2002-Kasım 2021 döneminde İspanya'dan Türkiye'ye yaklaşık 10 milyar avroluk yatırım yapılırken, aralarında BBVA, Mapfre, Grupo Antolin, Gestamp, Roca Group ve Befesa gibi önemli isimlerin de olduğu 726 İspanyol şirketi Türkiye'de faaliyet gösteriyor.

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İspanya, Yatırım, Türkiye, Madrid, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Türkiye'deki yatırım fırsatları İspanyol iş dünyasına tanıtıldı - Son Dakika


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