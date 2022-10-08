Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika
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Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (3)

08.10.2022 11:04
Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (3)

Son dakika ekonomi haberine göre Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,95, BES fonları ise yüzde 3,95 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,95, BES fonları ise yüzde 3,95 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 9,06 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 10,88 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları2,9544343310
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları6,9815150
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon3,801081080
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları1,0074695
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları3,9662620
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları9,0679790
Yatırım Fonları - Katılım Fonları1,6246415
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları4,8113130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3646460
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)3,952632585
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,3950482
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları3,7012120
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi10,8832320
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar3,481111101
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları3,9330282
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler4,6615150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3513130
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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