Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 15,34 ile İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF ise yüzde 13,86'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,173977 15,34 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,053117 13,77 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026338 12,82 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,047369 12,11 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,160226 11,89 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,217142 11,81 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 5,102479 11,78 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,147536 11,29 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,173438 11,13 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,207898 11,11 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,013565 13,86 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,211756 11,08 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,152292 10,99 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,021591 10,93 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,142587 10,78 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,146099 10,74 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,213119 10,72 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,063320 10,67 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,082167 10,59 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,185835 10,58 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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