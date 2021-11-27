Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 15,34 ile İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF ise yüzde 13,86'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,173977
|15,34
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,053117
|13,77
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026338
|12,82
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,047369
|12,11
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,160226
|11,89
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,217142
|11,81
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|5,102479
|11,78
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,147536
|11,29
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,173438
|11,13
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,207898
|11,11
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,013565
|13,86
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,211756
|11,08
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,152292
|10,99
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,021591
|10,93
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,142587
|10,78
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,146099
|10,74
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,213119
|10,72
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,063320
|10,67
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,082167
|10,59
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,185835
|10,58
(Sürecek)
Kaynak: AA
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