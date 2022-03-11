Son dakika haberi | Başbakan Li'ye göre Çin'in iddialı büyüme hedefleri koyması giderek zorlaşıyor - Son Dakika
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Son dakika haberi | Başbakan Li'ye göre Çin'in iddialı büyüme hedefleri koyması giderek zorlaşıyor

11.03.2022 21:30
Son dakika haberi | Başbakan Li'ye göre Çin'in iddialı büyüme hedefleri koyması giderek zorlaşıyor

Son dakika haber: Çin Başbakanı Li Kıçiang, ülke ekonomisinin ulaştığı ölçek nedeniyle orta ve yüksek büyüme hedefleri koymanın giderek zorlaştığını belirtti.

Çin Başbakanı Li Kıçiang, ülke ekonomisinin ulaştığı ölçek nedeniyle orta ve yüksek büyüme hedefleri koymanın giderek zorlaştığını belirtti.

Li, Çin Ulusal Halk Kongresinin (ÇUHK) yıllık genel kurulunun kapanış oturumu sonrasında düzenlediği basın toplantısında, ekonomiye ve küresel sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kongrenin açılış oturumunda meclise sunduğu hükümet çalışma raporunda 2022 yılı için "yüzde 5,5 civarında" ekonomik büyüme hedefi açıklayan Li, Çin ekonomisinin geçen yıl 110 trilyon yuan (yaklaşık 17 trilyon 350 milyar dolar) büyüklüğe ulaştığını, ölçeğin büyüklüğü nedeniyle iddialı büyüme hedeflerinin artık kolay olmadığını ifade etti.

Ekonominin ölçeği göz önüne alındığında yüzde 5,5 büyüme hedefinin hala iddialı olduğunun altını çizen Li, doğru makroekonomik politikaların izlenmesi gerektiğini, bu amaçla bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 2,8'de tutulmasını hedeflediklerini vurguladı.

Li, bu arada vergi indirimleriyle sıradan vatandaşlar ile küçük ve ortak ölçekli işletmelere zor koşullarda destek sağlamayı planladıklarını aktardı.

Açılım politikası değişmeyecek

Uluslararası koşulları nasıl değişirse değişsin, Çin'in ekonomide dışa açılma politikasını sürdüreceğini ifade eden Li, "Yangzı Nehri ve Sarı Nehrin akışı nasıl tersine çevrilemezse açılım politikasının yönü de değişmeyecek." dedi.

Li, Çin ekonomisinin 40 yılı aşan dışa açılma süresince dünya ekonomisiyle derin şekilde bütünleştiğini, ihracat ve ithalatın GSYH'nin üçte birine ulaştığını, Çin'in son 10 yıldır dünyanın en büyük ihracat pazarı, son 5 yıldır ise en fazla mal ihraç eden ülkesi konumuna ulaştığını kaydetti.

2022 hedefleri

Li'nin, Pekin'de düzenlenen Çin Ulusal Halk Kongresi'nin (ÇUHK) yıllık genel kurulunda sunduğu hükümetin yılık çalışma raporunda, 2022'de yüzde 5,5'lik büyüme hedefine yer verilmişti.

Raporda 2022'de bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 2,8, enflasyonun ise yüzde 3 civarında tutulması hedeflenirken, kentlerde 11 milyon yeni istihdam ve yüzde 5,5'in altında işsizlik oranı vadedilmişti.

Li, "ihtiyatlı para politikası" uygulama sözü verirken, Çin para birimi yuanın değerinin korunacağını, arazi ve konut fiyatlarında ise istikrarın sağlanacağını vurgulamıştı.

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Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Başbakan Li'ye göre Çin'in iddialı büyüme hedefleri koyması giderek zorlaşıyor - Son Dakika


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