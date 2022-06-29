BDDK kararı ile krediler durdu

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, BDDK'nın ticari kredilere kısıtlama getiren kararın ardından bankaların şirketlere kredi kullandırmaktan çekindiğini belirterek serbest piyasa modeline müdahale niteliğindeki bu tarz kararların endişeleri artırdığını söyledi.

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) 24 Haziran Cuma akşamı aldığı kararla yabancı para varlıklarına sınırlama getirmesi ne yazık ki tüm kredilerin önünü kesti" diyen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve kararın iş dünyasındaki etkisini ve ekonomik sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

"Bilindiği üzere BDDK, bazı şirketlerin TL kredi kullanıp döviz almasını engellemek için aldığını açıkladığı karar uyarınca bağımsız denetime tabi bulunan ve 15 milyon TL'den fazla yabancı para nakit varlığı olan şirketler, bu varlıkları aktifleri veya satış gelirlerinin yüzde 10'unu aşıyorsa, TL nakdi kredi kullanamayacaklar. Piyasalarda endişeye sebep olan bu kararın ardından bazı bankalar ne yazık ki ticari kredileri durdurdu. Zira finans sektörü de endişeli, önünü göremiyor, sürecin netleşmesini bekliyor. Sürekli mevzuat ve uygulama değişikliği hem finans sektörünü hem de reel sektörün yatırım iştahını olumsuz etkilerken, istikrarı da bozuyor."

Reel sektörün kur riskinden korunmaya çalıştığına vurgu yapan Yıldırım, "BDDK şirketlerin döviz tutmasına kısıtlama getirmek istiyor ama ithal girdi bağımlılığı yüksek olan bir ekonomide kur riskinden korunmak için döviz tutma eğilimi de yüksek oluyor. İhracatçının dövizlerini Merkez Bankası'na satma zorunluluğu sonra da o dövizi almak için oluşturduğu talebe şimdi de firmaların kendi dövizini kullanmak yerine oluşacak döviz talebi eklenecek. Bu da riski ve kur oynaklığını daha da artıracak. Öte yandan ihracat talebini karşılamak için bazı sektörlerin kapasite artırımına yönelik yatırım ihtiyacı bu kredi koşullarında mümkün olamayacak. Arz yetersizliği ve işletme sermayesi ihtiyacı fiyatlara daha da yukarı yönlü baskı getirebilir" dedi.

Uygulamanın döviz pozisyonlarında kayıt dışılığa da sebebiyet verebileceğini belirten Yıldırım, "Bankacılık sektörünün de hazırlıklı olmadığı bu süreçte bağımsız denetim şirketlerinin kapasitesi de yetersiz kalacaktır. İş dünyası olarak enflasyon ile mücadelede ekonomi yönetimine destek olabilmemiz için en çok ihtiyacımız olan şey serbest piyasaya müdahale edilmemesi. İstihdam, yatırım, üretim ve ihracatın devamlılığı için gerekli olan finansmanı engelleyen bu uygulamadan vazgeçilmesini istiyoruz" diye konuştu.

(İHA)