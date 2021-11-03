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Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

03.11.2021 16:22
Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Gelen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0675360,46Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1127770,46AvivaSA Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0675360,46
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1127770,46
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1275840,44
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1164150,43
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1219280,43
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0112070,45
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0113250,35
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0113560,21
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0261790,20
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0223640,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0655880,52
Türkiye Hay. ve Em. Hisse Senedi EYF0,1147260,19
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0720070,17
HEM Hisse Senedi EYF0,0292820,17
ZEM Hisse Senedi EYF0,0304540,16
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF0,0396630,52
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0976970,33
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0184280,31
Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF0,0117200,29
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,0396740,26
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0109200,36
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0230720,30
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0206160,19
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0310070,10
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0319750,08
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0589470,16
VEM Altın Katılım EYF0,0612900,16
ZEM Altın Katılım EYF0,0585490,16
HEM Altın Katılım EYF0,0360450,16
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0634210,15
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0818460,06
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0807470,06
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0830120,06
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0745060,06
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0294700,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi


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