Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,067536
|0,46
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,112777
|0,46
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,127584
|0,44
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,116415
|0,43
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,121928
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,011207
|0,45
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,011325
|0,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,011356
|0,21
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,026179
|0,20
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,022364
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,065588
|0,52
|Türkiye Hay. ve Em. Hisse Senedi EYF
|0,114726
|0,19
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,072007
|0,17
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,029282
|0,17
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,030454
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,039663
|0,52
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,097697
|0,33
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018428
|0,31
|Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF
|0,011720
|0,29
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,039674
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,010920
|0,36
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,023072
|0,30
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020616
|0,19
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,031007
|0,10
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,031975
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,058947
|0,16
|VEM Altın Katılım EYF
|0,061290
|0,16
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,058549
|0,16
|HEM Altın Katılım EYF
|0,036045
|0,16
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,063421
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,081846
|0,06
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,080747
|0,06
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,083012
|0,06
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,074506
|0,06
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,029470
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi