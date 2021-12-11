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Son dakika haberi! Bu yöntemle gübre bedava - Son Dakika

Son dakika haberi! Bu yöntemle gübre bedava

11.12.2021 10:47
Son dakika haberi! Bu yöntemle gübre bedava

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de üreticiler, yaz ve sonbahar mevsimlerinde sebze yetiştirdikleri seraları kışın ağıl gibi kullanarak elde ettikleri gübreyle hem zirai girdiyi azaltıyor, hem de hayvan besleyip ek kazanç sağlıyor.

Eskişehir'de üreticiler, yaz ve sonbahar mevsimlerinde sebze yetiştirdikleri seraları kışın ağıl gibi kullanarak elde ettikleri gübreyle hem zirai girdiyi azaltıyor, hem de hayvan besleyip ek kazanç sağlıyor.

Zirai üretim açısından İç Anadolu Bölgesi'nin önemli illerinden biri olan Eskişehir'de üreticiler arasında seracılık sık tercih ediliyor. Özellikle Tepebaşı ilçesinde yer alan seralarda üretim mart ayında başlayıp aralık sonuna kadar sürüyor. Kış mevsiminde gelir sağlamaya devam etmek isteyen üreticiler ise hayvancılık yapıyor. Üreticiler, kışın boş kalan seraları küçükbaş hayvan barınağı olarak kullanıyor. Böylece küçükbaş için ağıl ihtiyacı karşılanırken, topraktan toplanmayan hayvan dışkısı da sera arazisini doğal yolla gübrelemiş oluyor. Bu sayede fenni gübre kullanımına ihtiyaç duymayan üretici, sebze üretiminde zirai girdiden tasarruf etmiş oluyor. Serada yüzde yüze yakın oranda doğal yetişen ürünleri tüketenler ise diğer ürünlere göre daha lezzetli olduğunu söylüyor.

"Üretici iki yönden de kazançlı çıkmış oluyor"

Seraların üretim dışı zamanda ağıl olarak kullanılmasıyla ilgili konuşan Eskişehir Yaş Sebze Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç, tarımda hem masrafın azaldığını hem de verimin arttığını belirterek, "Üretici, yaz mevsiminde yetiştirdikleri ürünlerin çıkan artıklarını hayvanlara yedirerek hem kendilerine ek gelir elde ediyor hem de hayvanlar kışın boş kalan seralarda konaklıyorlar. Yaz sezonunda ise hayvanlar dışarı alınıp yine sebze ekiliyor. Bu sefer sebze ekildiğinde ise minimum fenni gübreye ihtiyaç duyuluyor. Böylelikle daha sağlıklı ve lezzetli ürünler çıkıyor. Üretici iki yönden de kazançlı çıkmış oluyor. Kışın hayvanlar için ek bir barınma yerine ihtiyaç duyulmuyor, artı hayvanın gübresi hiç toplanmıyor, oradan da bir avantaj söz konusu. Arazi işleniyor ve hayvan gübresinin sayesinde gübre ihtiyacı da karşılanarak üretici bol bereketli ve kazançlı yaz geçirmiş oluyor. Dolayısıyla organik üretime yakın oluyor. 'Ne kadar az masrafla ne kadar sağlıklı ürün yetiştirebiliriz' bunun örneğini görüyoruz. Üretici hem hayvandan para kazanıyor hem de hayvan bıraktığı artığından sebzesini yetiştirerek daha çok kazanç sağlıyor. Girdi masrafı düşmüş oluyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberi! Bu yöntemle gübre bedava
Son dakika haberi! Bu yöntemle gübre bedava
Son dakika haberi! Bu yöntemle gübre bedava
Son dakika haberi! Bu yöntemle gübre bedava
Son dakika haberi! Bu yöntemle gübre bedava
Son dakika haberi! Bu yöntemle gübre bedava

İç Anadolu Bölgesi, Eskişehir, Tepebaşı, Sonbahar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Bu yöntemle gübre bedava - Son Dakika Ekonomi


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