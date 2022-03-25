Son dakika haberi: DSİ Kırşehir'de 19 yılda 36 tesisle 628 milyon liralık yatırım yaptı - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kırşehir'de son 19 yılda 36 tesis ile 628 milyon liralık yatırım yaptıklarını bildirdi.

Yıldız, yazılı açıklamasında, kente son 19 yılda yapılan ve devam eden DSİ yatırımları hakkında bilgi verdi.

Kırşehir'de son 19 yılda inşa edilen 8 sulama tesisi ile 124 bin 410 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını belirten Yıldız, çiftçilere yıllık 69 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladıklarını ifade etti.

Kentte 5 sulama tesisi inşaatının devam ettiğini vurgulayan Yıldız, bu tesislerin hizmete girmesiyle Kırşehir'in zirai üretiminde önemli gelişim sağlanacağını aktardı.

Yıldız, "İç Anadolu ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Kırşehir'de ziraatın daha da gelişmesi için son 19 yılda kente 36 tesis ile 628 milyon 434 bin lira yatırım yaptık. Kırşehir'de son 19 yılda 4 baraj ve 2 gölet inşa ettik." ifadelerini kullandı.

Son 19 yılda tamamlanan 17 taşkın koruma tesisi ile 15 yerleşim yeri ve 2 bin 240 dekar arazinin taşkın kontrolünün sağlandığına işaret eden Yıldız, "Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında Kırşehir'de 3 iş tamamlanarak toplam 175 bin dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. Kırşehir ilinde 13 yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.