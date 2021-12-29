Üye Girişi
Son dakika haberi! Ekim ayında 108 bin ton taşkömürü ülke ekonomisine kazandırıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Ekim ayında 108 bin ton taşkömürü ülke ekonomisine kazandırıldı

29.12.2021 10:43
Son dakika haberi! Ekim ayında 108 bin ton taşkömürü ülke ekonomisine kazandırıldı

Son dakika haber... Taşkömürü üretimi Ekim ayında 108 bin 33 ton olarak gerçekleştirildi.

Taşkömürü üretimi Ekim ayında 108 bin 33 ton olarak gerçekleştirildi.

TÜİK, katı yakıtların üretimi istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre satılabilir taşkömürü üretimi geçen Ekim ayında 108 bin 33 ton olarak gerçekleşti. Ekim ayındaki üretim bir önceki aya göre yüzde 11,8, bir önceki yılın Ekim ayına göre ise yüzde 0,7 azaldı. Öte yandan taşkömürü ithalatı ise Ekim ayında 1 milyon 624 bin 812 ton olarak gerçekleştirildi. Üretimin teslimatları karşılama oranı taşkömürde yüzde 4,6 olarak hesaplandı. Ekim ayındaki taşkömürü teslimatının yüzde 37,7'si termik santrallere, yüzde 20,3'ü kok tesislerine, yüzde 13,7'si ise demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

2020 yılında toplam satılabilir üretim 1 milyon 77 bin 124 ton olurken 2021 yılı için Ekim ayı itibariyle bu istatistik 994 bin 563 ton olarak açıklandı. 1,5 milyar ton rezervi bulunduğu değerlendirilen taşkömürünü ülke ekonomisine kazandırmak için üretimler ise sürüyor. - ZONGULDAK

Son dakika haberi! Ekim ayında 108 bin ton taşkömürü ülke ekonomisine kazandırıldı

YORUMLAR
500

Türkiye İstatistik Kurumu, Togo Cumhuriyeti, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Ekim ayında 108 bin ton taşkömürü ülke ekonomisine kazandırıldı - Son Dakika Ekonomi


Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
İBB'ye teftiş sonrası İmamoğlu'na bir destek de Fazıl Say'dan: İstanbul'u kazanmıştır, Türkiye'yi de kazanacaktır İBB'ye teftiş sonrası İmamoğlu'na bir destek de Fazıl Say'dan: İstanbul'u kazanmıştır, Türkiye'yi de kazanacaktır         
10:38
Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan işlem görüyor         
10:23
NASA, dünya dışındaki gezegenlerde yaşama ilişkin analiz yapması için 24 ilahiyatçıyı işe alacak NASA, dünya dışındaki gezegenlerde yaşama ilişkin analiz yapması için 24 ilahiyatçıyı işe alacak         
09:59
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi         
19:31
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu         
14:10
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi         
13:32
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03

Son Dakika Haberleri
10:37 Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 6-7 büyüklüğündeki depremler şaşırtıcı olmaz
10:20 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5
10:19 Son Dakika: Aksaray'da öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen, görevinden alındı
10:17 Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışının ardından kripto para yasası için ilk toplantı bugün yapılacak
09:59 Çiftçi keçisinin doğurduğu insan yüzlü oğlağı görünce gözlerine inanamadı
09:56 Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı
09:52 Fatih Terim'den Farioli açıklaması geldi: İddialar doğru değil ama bana olan saygısını biliyorum
09:37 Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü
09:26 Armağan Oğuz, Masumlar Apartmanı dizisi kadrosuna katıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 10:49:22. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Ekim ayında 108 bin ton taşkömürü ülke ekonomisine kazandırıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement