Son dakika haberi... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 9,14 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 8,86 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 8,81 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1.077,356916
|-9,14
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,138344
|-8,86
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|66,019751
|-8,81
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,044066
|-8,74
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|57,507946
|-8,53
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|53,417030
|-8,33
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,302389
|-8,05
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,054405
|-7,96
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,085649
|-7,95
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|4,788853
|-7,94
Kaynak: AA
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