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Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Fiyatları vatandaşlarımıza daha düşük bir şekilde yansıtabilmek için EÜAŞ, ürettiği enerjiyi daha... - Son Dakika

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Fiyatları vatandaşlarımıza daha düşük bir şekilde yansıtabilmek için EÜAŞ, ürettiği enerjiyi daha...

18.02.2022 21:23
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Fiyatları vatandaşlarımıza daha düşük bir şekilde yansıtabilmek için EÜAŞ, ürettiği enerjiyi daha...

Gelen son dakika haberlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Fiyatları vatandaşlarımıza daha düşük bir şekilde yansıtabilmek için EÜAŞ, ürettiği enerjiyi daha düşük bir fiyatla satarak nihai tüketiciye ulaşan birim fiyatını aşağı çekmiş oluyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Fiyatları vatandaşlarımıza daha düşük bir şekilde yansıtabilmek için EÜAŞ, ürettiği enerjiyi daha düşük bir fiyatla satarak nihai tüketiciye ulaşan birim fiyatını aşağı çekmiş oluyor. Ama bunu maalesef suiistimal ettiler. Konuşanların ya bilgisizliğinden ya da bilgi gizlemesiyle ilgili bir şey. Burada sanki başkalarına kaynak aktarılıyormuş gibi bir yorum yapıldı. Kesinlikle öyle bir durum söz konusu değil." - ANKARA

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Fatih Dönmez, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Fiyatları vatandaşlarımıza daha düşük bir şekilde yansıtabilmek için EÜAŞ, ürettiği enerjiyi daha... - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Fiyatları vatandaşlarımıza daha düşük bir şekilde yansıtabilmek için EÜAŞ, ürettiği enerjiyi daha... - Son Dakika
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