Üye Girişi
Son dakika haberi! Garanti BBVA Shop&Fly, 3 yılda 285 milyon TL değerinde mil kazandırdı - Son Dakika

Son dakika haberi! Garanti BBVA Shop&Fly, 3 yılda 285 milyon TL değerinde mil kazandırdı

26.01.2022 12:51
Son dakika haberi! Garanti BBVA Shop&Fly, 3 yılda 285 milyon TL değerinde mil kazandırdı

Son dakika haber: Garanti BBVA'nın uçuş ve alışveriş keyfini fırsata dönüştüren kredi kartı Shop&Fly, kart sahiplerine bugüne kadar yaklaşık 285 milyon TL değerinde 28,5 milyar mil kazandırdı.

Garanti BBVA'nın uçuş ve alışveriş keyfini fırsata dönüştüren kredi kartı Shop&Fly, kart sahiplerine bugüne kadar yaklaşık 285 milyon TL değerinde 28,5 milyar mil kazandırdı.

Garanti BBVAdan yapılan açıklamaya göre, Shop&Fly, 3. yılını kutluyor. Mil kazanım koşullarını son derece anlaşılır tutan Shop&Fly ile 1 TL alışverişe en az 1 mil kazanılırken, biriktirilen her 100 mil 1 TL sayılıyor ve kart sahipleri biriktirdikleri millerle ne kadarlık harcama yapabileceklerini hesaplayabiliyor.

Shop&Fly, kart sahiplerine bugüne kadar yaklaşık 285 milyon TL değerinde 28,5 milyar mil kazandırdı.

Yüzbinlerce uçak biletini kart sahipleriyle buluşturan Shop&Fly'ın kazandırdığı mil miktarının 15 milyar mili, yaklaşık 152 milyon TL'lik kısmı kart sahipleri tarafından kullanıldı.

3 yıl boyunca BonusFlaş üzerinden 450'den fazla kampanyaya katılan kart sahipleri, daha çok mil kazanma ayrıcalığı yaşadı.

BonusFlaş üzerinden her ay yapılan onlarca kampanyayla binlerce mil kazanmaya devam edecek kart sahipleri, her ay 7 bin 500 TL alışveriş yaparak alışverişlerinden en az 7 bin 500 mil, kampanyalara katılarak da ekstra 10 bin mil kazanarak yılda 5 yurt içi gidiş-dönüş uçak bileti kazanma şansını yakalayabiliyor.

Shop&Fly ile kazanılan miller uçuş dışında otel, araç-ev-tekne kiralama gibi seyahat hizmetleri için de kullanılabiliyor. Seyahat hizmetlerinin yanı sıra kazanılan miller yine bu kapsamda, 1 TL'ye 100 mil olacak şekilde, belirli markalarda yapılan alışverişlerde de kullanılabiliyor.

Shop&Fly sahipleri ayrıca, Türkiye çapında anlaşmalı 52 restoranda da indirim imkanı yakalıyor.

En çok uçulan destinasyonlar İzmir, Antalya, Bodrum, Trabzon ve Adana oldu

Verilen bilgiye göre, şeffaf ve anlaşılır mil kazanım koşulları ile kart sahipleri; istedikleri yere, istedikleri hava yolu şirketi ile dilerlerse alan vergilerini de milleri ile ödeyerek kolayca uçtu.

Bugüne kadar en çok uçulan destinasyonlar İzmir, Antalya, Bodrum, Trabzon ve Adana oldu.

Kart sahipleri web sitesinden seyahatlerini planlayıp Shop&Fly ile ilgili tüm bilgilere ulaşabiliyor.

"Kazandırdığımız millerle önümüzdeki dönemde de fark yaratmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Pazarlama-Ürün Yönetimi ve Pazar Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Erdur, yaklaşık 3 yıl önce kullanıma sundukları Shop&Fly'ın bu sürede oldukça büyük ilgi gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Uçmayı kolay hale getiren kartımız sayesinde müşterilerimize 3 yıl boyunca çok iyi oranlarda ve takip etmesi çok kolay şekilde mil kazanma ve kullanma fırsatı sunduk. Geriye dönüp baktığımızda, kart sahiplerine bu kadar kısa sürede 285 milyon TL'lik bir değer yarattığımızı görüyoruz. Shop&Fly kredi kartını tercih ederek daha fazla mil kazanmak isteyen müşterilerimiz, bu kazanımlarını ister seyahatleri isterlerse de alışverişleri için kullandılar ve kullanmaya devam ediyorlar. Shop&Fly ayrıcalıklarıyla seyahatseverlerin seyahat ve alışveriş deneyimini üst seviyeye taşımaya, kazandırdığımız millerle önümüzdeki dönemde de fark yaratmaya devam edeceğiz."

YORUMLAR
500

Garanti Bankası, Türk Lirası, Kredi Kartı, alışveriş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Garanti BBVA Shop&Fly, 3 yılda 285 milyon TL değerinde mil kazandırdı - Son Dakika Ekonomi


Gece ekmek, gündüz yağ kuyruğu! Dondurucu soğukta saatlerce sıra beklediler Gece ekmek, gündüz yağ kuyruğu! Dondurucu soğukta saatlerce sıra beklediler         
12:57
Koronavirüse yakalanan Pelin Akil: Umarım kızlarıma bir şey olmaz Koronavirüse yakalanan Pelin Akil: Umarım kızlarıma bir şey olmaz         
12:54
Omicron varyantı hız kesmeden yayılıyor! Siirt'te yoğun bakım ve çocuk servisleri doldu taştı Omicron varyantı hız kesmeden yayılıyor! Siirt'te yoğun bakım ve çocuk servisleri doldu taştı         
12:37
Kazdıkça daha fazlası çıkıyor! Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 93 mezar daha ortaya çıktı Kazdıkça daha fazlası çıkıyor! Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 93 mezar daha ortaya çıktı         
12:27
İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...         
11:33
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler         
11:10
Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde         
11:08
Cinayet sebebi 5 yıl önceki kavgaymış! Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Cinayet sebebi 5 yıl önceki kavgaymış! Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü         
10:59
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
16:17

Son Dakika Haberleri
12:55 Alanya 53 yıl sonra karla tekrar tanıştı, vatandaşlar şaşkına döndü
12:53 Koronavirüse yakalanan Pelin Akil: Umarım kızlarıma bir şey olmaz
12:48 Son Dakika! Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yönelik yapılan itiraz kabul edilmedi
12:39 Son Dakika: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yemek yediği görüntü hakkında yeni açıklama: Gizli bir görüşme değildi, kamuya açık alandı.
12:36 Omicron varyantı hız kesmeden yayılıyor! Siirt'te yoğun bakım ve çocuk servisleri doldu taştı
12:31 Dünyanın en zengin 10 insanından 9'unun serveti mum gibi eridi! Tek yükselen Warren Buffet oldu
12:30 Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti
12:06 Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?
11:55 Meteoroloji 26 Ocak tarihli raporunu yayımladı! Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor, 32 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
11:40 Milyonlarca emekli ve memur bu haberi bekliyor! Maaş farkı ne zaman hesapta olacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 13:02:49. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Garanti BBVA Shop&Fly, 3 yılda 285 milyon TL değerinde mil kazandırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement