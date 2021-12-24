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Son dakika haberi: Gümüş, Eskişehirli çiftçilere 18 yılda verilen bitkisel üretim desteği miktarını açıkladı - Son Dakika

Son dakika haberi: Gümüş, Eskişehirli çiftçilere 18 yılda verilen bitkisel üretim desteği miktarını açıkladı

24.12.2021 16:50
Son dakika haberi: Gümüş, Eskişehirli çiftçilere 18 yılda verilen bitkisel üretim desteği miktarını açıkladı

Edinilen son dakika haberine göre Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, 'Güçlü Çiftçi Güçlü Türkiye' için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Eskişehirli çiftçilere 2002-2020 yılları arasında 1 milyar 696 milyon TL'yi bulanbitkisel üretim desteği verdiğini belirtti.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, 'Güçlü Çiftçi Güçlü Türkiye' için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Eskişehirli çiftçilere 2002-2020 yılları arasında 1 milyar 696 milyon TL'yi bulan

bitkisel üretim desteği verdiğini belirtti.

Gümüş, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı ve 8 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 'Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ' kapsamında açıklamalarda bulundu.

Gümüş 2021 üretim yılında uygulanacak bitkisel üretim destekleme ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın 2021 yılında bitkisel üretim sektöründeki üreticilere uygulayacağı destekleme miktarları yayımlanan tebliğ ile belirlenmiş oldu. Bu kapsamda her yıl olduğu gibi bu yıl da yine bitkisel üretime yönelik olarak çiftçilerimize birçok kalemde destekleme ödemesi yapmak istiyoruz. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri olarak bütün çabamız koşullar ne olursa olsun üretme niyetinden vazgeçmeyen çiftçilerimize devletimizin sağladığı imkanlar ve şimdiye kadar edindiğimiz bilgi ve birikimimizle destek olmaktır. Çiftçilerimiz ancak emeğinin karşılığını aldıkça, evine götüreceği ekmeğinin parasını kazandıkça, kendisini yarınlara daha güvende ve umutla taşıdıkça bizler mutlu oluruz. Çiftçimizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur" dedi.

"Güçlü bir devletin yolu güçlü çiftçiden, güçlü emekçiden geçer"

Gümüş, Eskişehir'de üretim yapılmayan bir karış toprak bırakmamak ve para kazanamayan tek çiftçi kalmayana kadar çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Eskişehirli çiftçilere destekleme ödemelerinin miktarlarını açıklayan Gümüş, şu şekilde konuştu:

"Biliyoruz ki güçlü bir devletin yolu güçlü çiftçiden, güçlü emekçiden geçer. Güçlü bir çiftçi ve güçlü bir Türkiye için çiftçimizle el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz. Destek bizlerden, gayret çiftçilerimizden inşallah bereket de Allah'tan olacak. Güçlü Çiftçi Güçlü Türkiye için Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bugüne kadar Eskişehirli çiftçilerimize 2002-2020 yılları arasında ilimiz üreticilerine ödenen toplam bitkisel üretim desteklemesi miktarı ise 1 milyar 696 milyon TL'yi bulmaktadır." - ESKİŞEHİR

Son dakika haberi: Gümüş, Eskişehirli çiftçilere 18 yılda verilen bitkisel üretim desteği miktarını açıkladı
Son dakika haberi: Gümüş, Eskişehirli çiftçilere 18 yılda verilen bitkisel üretim desteği miktarını açıkladı
Son dakika haberi: Gümüş, Eskişehirli çiftçilere 18 yılda verilen bitkisel üretim desteği miktarını açıkladı

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Eskişehir, Çiftçi, Tarım, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Gümüş, Eskişehirli çiftçilere 18 yılda verilen bitkisel üretim desteği miktarını açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Gümüş, Eskişehirli çiftçilere 18 yılda verilen bitkisel üretim desteği miktarını açıkladı - Son Dakika
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