Son dakika haberi: GÜNSEL, Londra'da dünya ile buluştu

Londra'da katıldığı London EV Show'da ilk modeli B9'u dünya ile buluşturan KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL, yoğun ilgi ile karşılandı. Fuarda Tesla ile karşılıklı stantlarda yer alan GÜNSEL, etkinlikte gerçekleştirdiği distribütörlük görüşmeleri ile uluslararası satış ağı oluşturmak için önemli bir adım attı.

Dünya otomotiv piyasasına hükmetmeye hazırlanan elektrikli otomobil sektörünün en büyük aktörleri, Londra'da üç gün süren London EV Show'da bir araya geldi. Elektrikli otomobil üreticileri (OEM), bileşen ve hizmet sağlayıcılar, pil teknolojisi şirketleri, mobilite hizmet sağlayıcıları, yazılım sağlayıcılar, ücretlendirme sistemleri ve çözüm sağlayıcılar gibi elektrikli otomobil endüstrisinin geleceğini şekillendiren onlarca şirketin bir araya geldiği London EV Show'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yerli otomobili GÜNSEL de yer aldı. Etkinlikle GÜNSEL, ilk modeli B9'u dünya otomotiv piyasasının beğenisine sunarken büyük bir ilgi ile karşılandı. GÜNSEL, ilk kez kıta Avrupa'sına adım attığı London EV Show'da gerçekleştirdiği distribütörlük görüşmeleri ile uluslararası satış ağı oluşturmak için seri üretim öncesinde önemli bir adım attı. 14-16 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen London EV Show'da fuar bölümünün yanı sıra elektrikli otomobil endüstrisindeki yeni teknolojiler, rekabet ve sektörün geleceği de kapalı oturumlarda yapılan sunumlarla masaya yatırıldı.

"Geleceğe güçlü bir adım attık"

Londra'da katıldıkları fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, KKTC ve Türkiye'nin ardından ilk kez uluslararası bir fuara katıldıklarını söyledi. Günsel, "İlk modelimiz B9 ile ilk kez kıta Avrupa'sına adım atmak, GÜNSEL'in 2016'da başlayan yolculuğunun önemli dönemeçlerinden biri oldu" dedi.

London EV Show'da mevcut ve olası tedarikçileri ile bir araya geldiklerini söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Londra'da gördüğümüz ilgi ve gerçekleştirdiğimiz distribütörlük görüşmeleri ile seri üretimde son aşamaya geldiğimiz bu dönemde geleceğe güçlü bir adım attık" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Günsel, "Ticari olarak ulaştığımız hedeflerimizin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağını böylesine önemli bir etkinlikte dalgalandırmak bizler için tarifsiz bir gurur oldu" değerlendirmesini yaptı.

İrfan Suat Günsel, "Gösterdikleri yoğun ilgi ile GÜNSEL'i Londra'da yalnız bırakmayan bütün Türklere en içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - İSTANBUL