Son dakika haberi! İş Bankası Pazarama'daki yatırımını büyütme kararı aldı - Son Dakika
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Son dakika haberi! İş Bankası Pazarama'daki yatırımını büyütme kararı aldı

21.09.2022 10:32
Son dakika haberi! İş Bankası Pazarama'daki yatırımını büyütme kararı aldı

Son dakika haberleri... Türkiye İş Bankası, online alışveriş platformu Pazarama ile e-ticaretteki iddiasını artırarak devam ettiriyor.

Türkiye İş Bankası, online alışveriş platformu Pazarama ile e-ticaretteki iddiasını artırarak devam ettiriyor. Banka, bu kapsamda, doğrudan iştiraki Trakya Yatırım Holding üzerinden Pazarama'daki yatırımını büyütme kararı aldı.

İlk olarak Maximum Mobil uygulaması içerisinde yolculuğuna başlayan Pazarama hem Maximum Mobil hem de pazarama.com internet sitesinde faaliyetine devam ediyor. Platform, milyonlarca ürüne kolayca ulaşılabilen online alışveriş özelliğinin yanı sıra, kullanıcılarına araçtan inmeden akaryakıt ödemesine, online market siparişinden sinema bileti alımına ve ulaşım kartlarına para yüklenmesine kadar günlük hayatı kolaylaştıran pek çok hizmet sunuyor. Ayrıca Pazarama Tatil markası üzerinden uçak bileti alımı ve otel rezervasyonu da yapılabiliyor. Platformda giyimden kırtasiyeye, elektronikten evcil hayvan ürünlerine ve oyunlara kadar çok geniş bir yelpazede farklı ürünleri bulmak mümkün.

"ÜRÜN SAYISI, ÇEŞİDİ VE HİZMET KALİTESİ ARTIYOR"

Pazarama Genel Müdürü Serkan Uğraş Kaygalak, yaptığı açıklamada, ekosistem anlayışı ile tüm paydaşları için yeni bir bakış açısı getiren dijital platform Pazarama'nın, kullanıcılarına sunduğu hizmetlere yenilerini eklerken, online alışveriş tarafındaki ürün sayısını, çeşidini ve hizmet kalitesini de artırarak kullanıcılarına sorunsuz online alışveriş deneyimi sunduklarını belirtti. Kaygalak, "İçinde bulunduğumuz dijital çağın gereklilikleri ve müşterilerin beklentileri doğrultusunda Bankamızın finansman ve ödeme çözümlerindeki gücünü e-ticaret alanındaki yetkinliklerimizle birleştirerek ilerliyoruz. Pazarama'daki iddiamızı gerçekleştirmek için tahsis edilecek kaynak ile hem ticari hem de bireysel kullanıcılarımızın memnuniyetini sağlayacak hizmetler ve çözümler sunmaya devam edeceğiz" dedi.


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Kaynak: DHA

Türkiye İş Bankası, alışveriş, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! İş Bankası Pazarama'daki yatırımını büyütme kararı aldı - Son Dakika

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