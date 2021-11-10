Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,417279
|-0,39
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,146856
|-0,37
|Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu
|1,084977
|-0,32
|TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu
|1,151974
|-0,32
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,195337
|-0,32
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF
|1,086341
|-1,29
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,131559
|-1,12
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,123416
|-1,05
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052772
|-0,84
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,930203
|-0,79
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,217004
|-1,20
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|1,115568
|-1,05
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,164329
|-0,88
|Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değş. Fon
|1,153710
|-0,73
|Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,110457
|-0,62
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,972569
|-0,30
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,661110
|-0,23
|Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu
|1,042169
|-0,10
|KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu
|0,960636
|-0,07
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,346933
|-0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi