Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,417279 -0,39 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,146856 -0,37 Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu 1,084977 -0,32 TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu 1,151974 -0,32 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,195337 -0,32 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF 1,086341 -1,29 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,131559 -1,12 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,123416 -1,05 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052772 -0,84 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,930203 -0,79 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,217004 -1,20 Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon 1,115568 -1,05 Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,164329 -0,88 Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değş. Fon 1,153710 -0,73 Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,110457 -0,62 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,972569 -0,30 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,661110 -0,23 Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu 1,042169 -0,10 KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu 0,960636 -0,07 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,346933 -0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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