En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,90 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 2,88 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,83 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 229,442676 2,90 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,131299 2,88 Fiba Portföy Altın Fonu 0,050289 2,83 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,062231 2,55 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,125818 2,43 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 6,269442 2,41 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,045257 2,36 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 53,320655 2,32 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,080950 2,29 HSBC Portföy Altın Fonu 5,026990 2,28 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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