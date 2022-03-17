Son dakika haberi... OSTİM OSB "ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi" almaya hak kazandı - Son Dakika

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğüne, TSE onaylı "ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi" verildi.

OSTİM OSB'den yapılan açıklamaya göre, çalışmaları 2021 yılında başlatılan ISO 10002 sistemi kapsamında iç tetkik yapılarak personele müşteri memnuniyeti ve şikayetleri ele alma prosedürleri ile ilgili farkındalık eğitimleri verildi.

Tetkikleri başarıyla tamamlayarak standartla ilgili gereklilikleri sağlayan OSTİM OSB Müdürlüğüne, "ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi" teslim edildi.

OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Müşteri İlişkileri Koordinatörlüğü ile üyelerine sunduğu imar, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, çevre ve güvenlik, enerji, dış ticaret, istihdam ofisi ve diğer hizmetlerinin kalitesini ölçüyor.

OSTİM OSB, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kapsamında üyeleri ile iletişim kanallarını artırarak taleplerin sonuçlandırılmasına yönelik süreçleri iyileştiriyor. Sistem, üyelerden gelecek geri bildirimler konusunda nasıl bir yol izleneceğini gösteriyor. Yönetim sistemi, şikayetler konusunda çalışanların bilinç ve dikkatlerini geliştiriyor.

OSTİM OSB Müdürlüğü, ISO 10002 ile uluslararası yönetim sistemi belgesi sayısını 6'ya çıkardı.

"Yüzde 100 memnuniyet için çalışıyoruz"

OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürü Adem Arıcı konuya ilişkin değerlendirmesinde, kalite yönetim sistemlerine önem verdiklerini ve 2005 yılında TSE onaylı Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk OSB olduklarını belirtti.

Birçok OSB'de bulunmayan Müşteri İlişkileri Koordinatörlüğü birimi ile OSTİM'li firmaların taleplerini çok çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla şeffaf bir şekilde almaya devam ettiklerini vurgulayan Arıcı, "Her bir eleştiri, öneri ve şikayeti kurumumuza armağan olarak görüyor, bunları sonuna kadar takip ederek üyelerimizi memnun edecek çözümlerle sonuçlandırmak için çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımız ve hizmetlerimizde, yüzde 100 müşteri memnuniyetine ulaşmak için gerekli uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.