Petrol Ofisi'ne "Yüksek Övgüye Değer" ödülü verildi

Petrol Ofisi, İşveren Markası Yönetimi Ödülleri (Employer Brand Management Awards) 2021'de insan kaynakları alanında "Yüksek Övgüye Değer" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iletişim dünyasının önemli uluslararası yayınlarından "Communicate Dergisi" tarafından 6 yıldır düzenlenen programın 2021 kazananları, Londra'da düzenlenen törenle açıklandı.

Bu yıl rekor sayıda katılımın olduğu belirtilen açıklamaya göre, uzmanlardan oluşan jüri, yaratıcılığı, yenilikçiliği, yetenekleri çekme ve elde tutma konusunda gerçek anlamda özveri sergileyen kampanyaları ve organizasyonları belirledi.

Bu kapsamda, Petrol Ofisi, İşveren Markası Yönetimi Ödülleri 2021'de "Yüksek Övgüye Değer" ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi İnsan Kaynakları Yöneticisi (CHRO) Neslihan Yalçın, İşveren Markası Yönetimi Ödülleri'nin önemli bir küresel ödül programı olduğunu belirterek, "Bu yarışmada, her kategori için ayrı değerlendirme kriterleri ve özel oluşturulmuş puan tabanlı bir sistem bulunuyor. Böylesine uluslararası prestije sahip önemli bir yarışmada, alanlarında uzman bir jüri tarafından gerçekleştirilen titiz bir değerlendirmenin ardından ödüle layık görülmemiz, bizler için gurur ve motivasyon kaynağı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.