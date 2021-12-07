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Son dakika haberi... Tarfin 8 milyon dolar yatırım aldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Tarfin 8 milyon dolar yatırım aldı

07.12.2021 13:58
Son dakika haberi... Tarfin 8 milyon dolar yatırım aldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tarfin, dünyanın en büyük gübre üreticilerinden Norveç merkezli Yara firmasının girişim sermayesi fonu Yara Growth Ventures ve mevcut yatırıcımları global fintek fonu Quona Capital, Elevator Ventures, Syngenta Group Ventures, Collective Spark Fund ve Wamda'nın katıldığı yatırım turunda 8...

Tarfin, dünyanın en büyük gübre üreticilerinden Norveç merkezli Yara firmasının girişim sermayesi fonu Yara Growth Ventures ve mevcut yatırıcımları global fintek fonu Quona Capital, Elevator Ventures, Syngenta Group Ventures, Collective Spark Fund ve Wamda'nın katıldığı yatırım turunda 8 milyon dolar yatırım aldı.

Tarfin CEO'su Mehmet Memecan, Seri B öncesi aldıkları bu yatırımın bu dönemde ülke tarımımıza kazandırılmış önemli bir değer olduğunu belirterek, "Bu yatırım özellikle tarım sektöründe doğru adımların hem ekonomiyi hem de çiftçiyi güçlendireceğinin önemli bir kanıtı. Aldığımız yatırım hem Türkiye'de daha çok çiftçiye ulaşmamızda hem de Romanya'dan başlayan yurt dışı açılımımızda önemli bir itici güç olacak" dedi.

Dijital tarım platformu Tarfin, 8 milyon dolarlık Seri B öncesi köprü yatırım turunu tamamladı. Yeni yatırım turuna dünyanın en büyük gübre üreticilerinden Norveç merkezli Yara ve Tarfin'in mevcut yatırımcılarından Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da ortakları arasında bulunduğu ve bu turda Tarfin'e desteğini daha da arttıran Collective Spark Fund, global fintek fonu Quana Capital, Raiffeisen Bankası'nın girişim sermayesi fonu Elevator Ventures, dünyanın önde gelen tohum ve zirai ilaç üreticilerinden Syngenta Group'un girişim sermayesi fonu Syngenta Group Ventures ve Dubai merkezli Wamda katıldı.

İlk adımlarını 2017 yılında Marmara Bölgesi'nde atan, bugün tüm Türkiye genelinde geniş satış ağı ve teknolojik altyapısı ile hizmet veren Tarfin, geleneksel tedarik kanallarını teknoloji ve finansal kaynaklarla buluşturuyor. Çiftçiler, Tarfin Mobil'de en uygun fiyatları bulabilecekleri farklı alternatifleri karşılaştırabiliyor, köyünden merkeze kilometrelerce yol kat etmeden ürünlerini kolaylıkla, kendi ödeme döngülerine uygun olarak satın alabiliyorlar. Böylece çiftçiler, Tarfin ile hem rekabetçi fiyatlara hem de dijital dünyanın kolaylıkları ile buluşuyor.

"YURT DIŞI AÇILIMIMIZDA ÖNEMLİ BİR İTİCİ GÜÇ OLACAK"

Bugün 70'i aşkın şehirde 875 yetkili satış noktasında çiftçilerin tarım girdilerine kolay ve sorunsuz şekilde ulaşmasını sağladıklarını belirten Tarfin CEO'su Mehmet Memecan, "Şimdiye kadar 30 bini aşkın çiftçimize 600 milyon TL üzerinde tarım girdisi tedariği gerçekleştirdik ve tarımda yaklaşık 3,5 milyar TL'lik üretimin devamlılığını sağladık. Her sermaye yatırımıyla teknolojilerimizi geliştiriyor, ekibimizi büyütüyor ve tarım tedarik zincirini daha da iyileştirmek için yeni iş modelleri geliştiriyoruz. Bu son aldığımız 8 milyon dolar Seri B öncesi yatırım bizim daha fazla güçlenerek daha çok çiftçiye destek olmamızı sağlayacak. Özellikle Romanya'dan başlayan yurt dışı açılımımızda önemli bir itici güç olacak" diyor.

2017 yılında kurulan Tarfin, kurulduğu ilk yıldan itibaren yatırımcılar tarafından ilgi görüyor. 2017 yılı Nisan ayında BIC Angels'ın melek yatırımıyla ilk sermaye yatırımını alan şirket, 2018 Eylül ayında Wamda Capital, Collective Spark gibi yerel ve uluslararası fonların katılımıyla tohum yatırım sürecini tamamladı. 2020 Eylül'de Quona Capital'ın liderliğini üstlendiği Seri A yatırım turuna Elevator Ventures, Syngenta GroupVentures, Collective Spark Fund ve Wamda katıldı. Yara Growth Ventures ve diğer kurumsal yatırımcılarının katılımıyla gerçekleştirdiği Seri B öncesi yatırım ile Tarfin kurulduğu günden itibaren 14 milyon dolarlık yatırım almış oldu.

"ÇİFTÇİNİN VE TARIM BAYİLERİNİN DÜNYANIN HER YANINDA DESTEĞE İHTİYACI VAR"

Yara Growth Ventures'ın Yatırım Müdürü George Roche, şöyle konuştu:

"Tarfin hakkında sevdiğimiz şeylerden biri, çiftçilere ve satış noktalarına işlerini büyütmeleri için tarım girdilerini ve bu girdilerin finansmanını sağlaması. Kullanımı kolay bir teknoloji ve rekabetçi fiyatlar ile hem satış noktalarına hem de çiftçilere tarım tedarik zincirinde yeni geliştirmeler getirmenin muazzam potansiyeline sahip."


Son dakika haberi... Tarfin 8 milyon dolar yatırım aldı

Yatırım, Norveç, Tarım, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Tarfin 8 milyon dolar yatırım aldı - Son Dakika Ekonomi


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