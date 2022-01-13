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Son dakika haberi: TÜBA'nın genç bilim insanı ve bilimsel telif ödülleri için başvurular başladı - Son Dakika

Son dakika haberi: TÜBA'nın genç bilim insanı ve bilimsel telif ödülleri için başvurular başladı

13.01.2022 09:45
Son dakika haberi: TÜBA'nın genç bilim insanı ve bilimsel telif ödülleri için başvurular başladı

Son dakika haberi... Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) 2022 yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri (TÜBA-GEBİP) ile Bilimsel Telif Eser Ödülleri (TÜBA-TESEP) için 21 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) 2022 yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri (TÜBA-GEBİP) ile Bilimsel Telif Eser Ödülleri (TÜBA-TESEP) için 21 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, 2001 yılından bu yana yürütülen TÜBA-GEBİP kapsamında farklı alanlardan 576 üstün başarılı genç bilim insanı, 2008'den beri yürütülen TÜBA-TESEP kapsamında ise 219 Türkçe bilimsel eseri ödüllendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türkiye'nin yetiştirdiği değerli bilim insanlarına sahip olmanın ülke adına onur verici olduğunu bildirdi. Bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamak ve bilim insanlığını özendirmek adına ödüller vermeye devam ettiklerini vurgulayan Şeker, bu yılki başvuru sürecinin başladığını belirtti. Şeker, "20 yıldan bu yana süregelen TÜBA-GEBİP Ödül Programı, başvuru ve değerlendirme süreçleri açısından oldukça zorlu bir maraton fakat bilim insanlarımız bu zorlu süreci ülkemizi gururlandıracak düzeyde bir başarıyla göğüslüyorlar. Mali ve akademik açıdan TÜBA olarak genç bilim insanlarımızın yanında olmak asli sorumluluklarımızdan. Gelecek adına umutlarımızı çok daha fazla yeşerten bilim insanlarımızın bu yıl da önemli çalışmalara imza atacağından eminiz." ifadelerini kullandı.

Şeker, TÜBA-TESEP Ödül Programı'na, üniversitelerde her seviyede okutulan ya da okutulması/yararlanılması mümkün telif eserler için başvurulabildiğini kaydederek, geçmiş yıllarda TÜBA şeref üyeleri Mehmet Genç, Halil İnalcık ve Kemal Karpat adına ihdas edilen özel ödüllerin devamı ve yenilerinin ihdas edilmesiyle ilgili kararın Akademi Konseyi tarafından verileceğini bildirdi.

TÜBA-TESEP Ödüllerine ilginin Türkçe eser yazımı adına oldukça heyecan verici olduğunu vurgulayan Şeker, 21 Şubat'a kadar ödül programlarına başvuru yapılabileceğini ifade etti.

Ödül programları

TÜBA-GEBİP Ödülü sahiplerine 3 yıl boyunca her yıl için 30 bin liranın yanı sıra her yıl tez aşamasındaki doktora öğrencilerinin çalışmalarında kullanılmak üzere 10 bin lira, uluslararası nitelikteki bilimsel çalışmaları kapsamında düzenleyecekleri ulusal ve uluslararası toplantılar için ise 6 bin liraya kadar ilave mali destek ve Akademi üyelerince bilimsel danışmanlık desteği sağlanıyor. İlk 3 yıldan sonraki 5 yıl boyunca da yılda bir kez yurt dışı bilimsel toplantılara ve etkinliklere katılım desteği olarak Avrupa ülkeleri için 10 bin lira, Avrupa dışı ülkeler için 15 bin lira destek veriliyor.

TESEP kapsamında ise telif eserler için 25 bin lira ve Kayda Değer Eser Ödülü (Mansiyon) olarak ise telif eserlerde 10 bin lira para ödülü takdim ediliyor.

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Togo Cumhuriyeti, Muzaffer Şeker, Bilim İnsanı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: TÜBA'nın genç bilim insanı ve bilimsel telif ödülleri için başvurular başladı - Son Dakika Ekonomi


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