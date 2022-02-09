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Son dakika haberi: Türk bisiklet firması yerlilik oranını yüzde 70'e kadar yükseltti - Son Dakika

Son dakika haberi: Türk bisiklet firması yerlilik oranını yüzde 70'e kadar yükseltti

09.02.2022 11:00
Son dakika haberi: Türk bisiklet firması yerlilik oranını yüzde 70'e kadar yükseltti

Son dakika haberleri... Türkiye'nin ilk bisiklet üreticisi olan, bazı modellerde yerlilik oranını yüzde 70'lere kadar çıkaran Bisan, yıllık ürettiği 1 milyon bisikletin yüzde 75'ini yurt dışı pazarına sunmayı hedefliyor.

Türkiye'nin ilk bisiklet üreticisi olan, bazı modellerde yerlilik oranını yüzde 70'lere kadar çıkaran Bisan, yıllık ürettiği 1 milyon bisikletin yüzde 75'ini yurt dışı pazarına sunmayı hedefliyor.

Genel Müdür Ali Orçun Bal, AA muhabirine, 1963 yılından beri sektörde faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Hedeflerinin yurt dışında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu anlatan Bal, şöyle konuştu:

"Kazançlı satışlar gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun için kaliteli üretim ve yerli üretim gerekiyor. Neden yerli üretim gerekiyor? Çünkü ihraç etmek, rekabet etmek istiyorsak yerlilik oranımızı artırmamız lazım. Bu bağlamda son 3,5 yıldır çok ciddi yerlilik projeleri gerçekleştirdik. Bazı modellerimizde yüzde 70'e kadar yerlileştirdik. Bu hem rekabet gücümüzü artırıyor hem de ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlıyor."

Bal, fabrikalarında 350 kişinin çalıştığını, bazı bölümlerde çift vardiyayla taleplere yetişmek için de ciddi enerji sarf ettiklerini bildirdi.

Yıllık üretim kapasitesi 1 milyon

İtalya'nın bisiklet konusunda dünyada yerinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Bal, bu ülkeye alüminyum ve çelik kadro ihraç ettiklerini aktardı.

Almanya, İtalya, Yunanistan, ABD, İsveç, Finlandiya ve Danimarka gibi ülkelere de bisiklet ihracatı yaptıklarını belirten Bal, şöyle devam etti:

"Yıllık üretim kapasitemiz 1 milyon. Bu yıl 350 bin adet ihracat hedefliyoruz. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde ise bu rakamı ise üretimin yüzde 75'ine çıkarmak istiyoruz. Aslında fena gitmiyoruz. Zaten piyasada, tedarik zincirindeki kırılmalar birçok firmayı zor duruma soktu ama biz tedarik planlamamızı çok önceden yaptığımız için birçok parçada sorun yaşamadık. Gelen taleplerin yüzde 90'ına karşılık verebiliyoruz. Bisiklet talep eden herkesin talebini karşılayabiliriz."

Elektrikli bisiklete olan talep arttı

Bal, son yıllarda elektrikli bisikletin çok fazla talep gördüğünü kaydetti.

Avrupa'da elektrikli bisiklet pazarının yüzde 40'lara ulaştığı bilgisini veren Bal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık herkes elektrikli bisiklete doğru gidiyor. Biz de 2022'nin ilk 6 ayında elektrikli bisiklet için üçüncü montaj hattını kuracağız. Bu hisseden kendi ve ülkemiz adına pay almayı hedefliyoruz. Biz şu anda zaten bu bisikletlerin ciddi manada ihracatını yapıyoruz. Bizim kısa, orta ve uzun vade hedeflerimiz var. 5 yılın sonunda Bisan'ı dünya markası yapmayı hedefliyoruz. Orta ve uzun vade elektrikli bisiklet üretimimizde Bisan'ı dünyada adından bahsettirecek bir marka haline getirmek istiyoruz."

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Bisiklet, Türkiye, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Türk bisiklet firması yerlilik oranını yüzde 70'e kadar yükseltti - Son Dakika Ekonomi


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