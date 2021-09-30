Son dakika haberi! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.509 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.512,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.509,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 1.505,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 1.500,00 puana geriledi.

Analistler, para politikası yapıcılarının enflasyondaki arz şoklarının geçici olduğuna yönelik mesajlarını yinelenmesi sonrası küresel pay piyasalarının nispeten sakinleştiğini ifade etti.

Pay senedi vadeli işlem kontratlarında, eylül vadesinde son işlem gününe girildiğini hatırlatan analistler, pozisyon kapatma veya taşımalar sebebiyle oynaklığın artabileceğine dikkati çekti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özeti ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik ve enflasyon, Avro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de 2. çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 1.510 ve 1.520 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 1.480 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.