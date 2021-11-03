Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,15 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,03 905 519 233 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,09 72 68 4 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,07 35 22 13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,04 69 25 44 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,05 87 70 17 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,02 42 29 13 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,15 12 12 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,04 37 37 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi! Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Türkiye Kasaplar Federasyonu zamlar hakkında açıklamada bulundu: Yakın bir zamanda kırmızı ete zam yok, yıl zamsız kapanır

Düğünde dua ettiği esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı

Damadının üzerine yaptığı evi geri almak için eşini ve kızını öldürüp intihar etti!

Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı

HDP'den "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen Akşener'e çok sert tepki: İktidar diliyle saldıranlar acizdir

Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı