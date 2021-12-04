Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,22 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 0,69'luk gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025226 -4,22 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,112620 -0,84 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056894 -0,80 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 15,839245 -0,79 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,983259 -0,57 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,032268 -0,49 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230266 -0,10 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,555295 -0,08 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,834157 -0,06 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015166 -0,69 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018291 -0,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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