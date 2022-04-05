Son dakika haberleri... Aracılar koyunları ahırda tutup, fiyat yükseltiyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Aracılar koyunları ahırda tutup, fiyat yükseltiyor

05.04.2022 11:07

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aracılar koyunları ahırda tutup, fiyat yükseltiyor Son dönemde artan et fiyatlarıyla ilgili Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, "Girdilerin fiyatı arttı ancak aracıların fiyatları yükselmesinde etkililer.

Aracılar koyunları ahırda tutup, fiyat yükseltiyor

ADANA - Son dönemde artan et fiyatlarıyla ilgili Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, "Girdilerin fiyatı arttı ancak aracıların fiyatları yükselmesinde etkililer. Koyunları satmayıp ahırlarda tutuyorlar. Bunun önüne geçilmesi lazım" dedi.

Son dönemlerde kırmızı et fiyatlarında yaşanan artışlardan sonra Adana'da kemikli kuzu eti 75 liradan, kemiksiz kuzu etiyse 90 liradan satılmaya başlandı. 2 ay önce 27 liradan satılan canlı koyun fiyatlarıysa şuanda 50-55 lira arasında satılıyor.

Kırmızı et fiyatlarındaki artış nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı'na talimat verirken Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur'da fiyatları aracıların arttırdığını söyledi.

"Marketler 150 liraya et satıyor"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Murat Yağmur, "Girdi maliyetlerinin artmasından dolayı fiyatlar yükseldi. Bizler Adana'da elimizden geldiği kadar zam yapmamaya çalışıyoruz. Kemiksiz et şuanda 90, kemikliyse 75 liradan satılıyor. Ancak Adana'da ki kasapların satmış olduğu fiyatlarda artış yok. Bu fahiş fiyatları büyük marketlerde görüyoruz. 150 liraya kadar et satıyorlar" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den aracıları ortadan kaldırmasını istediğini aktaran Yağmur, "Bu aracılar fiyatların yükselmesinde etkili oluyorlar. İleride Kurban Bayramı geleceğinden dolayı koyunları ahırlarında bağlıyorlar" dedi.

"2 katı fiyata koyun satıyorlar"

Kentte uzun yıllardır koyun satan Zafer Oğuz ise aracılardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Devletimizin bu işe biran önce el atması gerekiyor. Yakıt fiyatlarının normale dönmesini bekliyoruz ve aracılığın ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Fırsatçılık yapan var. Kurulu düzeni, çiftlikleri olan insanlar var ve onlar durumu olmayan insanlara vadeli bir şekilde 2 katı fiyata koyun satıyorlar" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... Aracılar koyunları ahırda tutup, fiyat yükseltiyor
Son dakika haberleri... Aracılar koyunları ahırda tutup, fiyat yükseltiyor
Son dakika haberleri... Aracılar koyunları ahırda tutup, fiyat yükseltiyor

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Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Aracılar koyunları ahırda tutup, fiyat yükseltiyor - Son Dakika


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