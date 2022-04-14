Son dakika haberleri | Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Avrupa borsaları yükselişle kapandı

14.04.2022 19:49
Son dakika haberleri | Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Son dakika haberleri... Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,67 artışla 459,82 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi, yüzde 0,47 artarak 7.616,38, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,62 değer kazanarak 14.163,85, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72'lik artışla 6.589,35 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,57'lik yükselişle 24.862,35 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,56 değer kaybederek, 1,082 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Rusya- Ukrayna Savaşı ile artan belirsizlik ortamında yüksek enflasyona rağmen piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, tahvil alımlarını sona erdirme planını doğruladı.

ECB tarafından yapılan duyuruda, "ECB Yönetim Kurulu, son toplantısından beri gelen verilerin, Varlık Satın Alma Programı kapsamında net varlık alımlarının 3. çeyrekte tamamlanması gerektiği beklentisini güçlendirdiğine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

AB ülkelerinde mart ayında ticari uçuşlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 156 arttı.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu, ocak-mart döneminde özel kalemler öncesi karını Ukrayna savaşı ve Çin'deki salgın kısıtlamalarına rağmen yüzde 77 artırarak 8,5 milyar avroya yükseltti.

Dünya Çelik Birliği, geçen yıl yüzde 2,7 artan küresel çelik talebinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı belirsizlik nedeniyle 2022'de sadece yüzde 0,4 artarak 1 milyar 840,2 milyon tona ulaşacağı tahmininde bulundu.

Öte yandan, yarın Avrupa'da neredeyse tüm piyasalar resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

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Almanya, Ukrayna, İtalya, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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