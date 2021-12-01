Son dakika haberleri: Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk İlaç Serum
|12,79
|13,52
|-5,40
|Selçuk Ecza Deposu
|11,44
|11,80
|-3,05
|Kervan Gıda
|12,87
|13,08
|-1,61
|Kerevitaş Gıda
|5,20
|5,28
|-1,52
|Netaş Telekomünikasyon
|20,10
|20,32
|-1,08
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,92
|8,01
|-1,06
|Doğuş Otomotiv
|47,38
|47,76
|-0,80
|Çan2 Termik
|11,95
|11,99
|-0,33
Kaynak: AA
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