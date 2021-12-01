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Son dakika haberleri: Borsada değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Son dakika haberleri: Borsada değer kaybeden hisseler

01.12.2021 18:52
Son dakika haberleri: Borsada değer kaybeden hisseler

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 8 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk İlaç Serum12,7913,52-5,40Selçuk Ecza...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk İlaç Serum12,7913,52-5,40
Selçuk Ecza Deposu11,4411,80-3,05
Kervan Gıda12,8713,08-1,61
Kerevitaş Gıda5,205,28-1,52
Netaş Telekomünikasyon20,1020,32-1,08
ARD Bilişim Teknolojileri7,928,01-1,06
Doğuş Otomotiv47,3847,76-0,80
Çan2 Termik11,9511,99-0,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Borsada değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi


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