En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,72 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,65 ile "NN Hay. Em. His. Sen. EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,128664 -0,72 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,201776 -0,65 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,150656 -0,65 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,021050 -0,55 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,022238 -0,43 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,020717 -0,42 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,019202 -0,36 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,217179 -0,36 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018658 -0,35 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,114462 -0,35 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

