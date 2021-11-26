Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,73 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 2,34 ile "Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF" ve yüzde 2,17 ile "Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,173977
|2,73
|Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF
|18,410228
|2,34
|Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF
|19,374234
|2,17
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|23,107312
|1,48
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,930547
|1,46
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|2,373097
|1,41
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,041683
|1,25
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|2,303639
|1,22
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|22,738037
|1,14
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,029788
|1,11
Kaynak: AA
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