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Son dakika haberleri! Enerjide acele kamulaştırma kararları - Son Dakika

Son dakika haberleri! Enerjide acele kamulaştırma kararları

02.02.2022 09:01
Son dakika haberleri! Enerjide acele kamulaştırma kararları

Son dakika habere göre Türkiye'nin bazı illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için güzergahlarda bulunan taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Türkiye'nin bazı illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için güzergahlarda bulunan taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğüne ait 154 kV Nilüfer GIS Trafo Merkezi Sahası ve Bağlantı Yolu Projesi kapsamında saha ve güzergaha isabet eden taşınmazların TEİAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildi.

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bartın, Bilecik, Gaziantep, Hatay, Karabük, Kastamonu, Konya, Mersin, Rize ve Zonguldak'taki enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla güzergahlara isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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cumhurbaşkanı, Türkiye, Gazete, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Enerjide acele kamulaştırma kararları - Son Dakika Ekonomi


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