Iraklı iş insanları, güvenli liman gördüğü Türkiye'de yatırım yapmak istiyor - Son Dakika
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Iraklı iş insanları, güvenli liman gördüğü Türkiye'de yatırım yapmak istiyor

18.04.2022 11:01

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Irak'taki iş insanlarının, güvenli liman gördüğü Türkiye'de yatırım yapmak istediğini söyledi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Irak'taki iş insanlarının, güvenli liman gördüğü Türkiye'de yatırım yapmak istediğini söyledi.

Acar, AA muhabirine, Türkiye ile Irak arasında önemli ticari ilişki olduğunu ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin her geçen gün yükseldiğini söyledi.

Türkiye'nin Irak'a 2020'de 9,1 milyar dolar, 2021'de ise 11,1 milyar dolar ihracat yaptığını anımsatan Acar, "İki ülke arasında şu anda 19 milyar dolar ticaret hacmi bulunuyor. İnşallah 2022'de bu rakamların çok daha üstüne geçeceğiz. Genel anlamda ocak-mart ticaretine baktığımızda da Irak'a ticaretimizde artış bulunduğu görülüyor." dedi.

Ticaret hacminin 25 milyar dolara yükselmesi bekleniyor

Iraklı iş insanlarının Türkiye ile yakından ilgilendiklerini anlatan Acar, "2022'de en az 25 milyar dolar ticaret hacmi olmasını öngörüyoruz. Irak'ta görüşmelerimiz oluyor. Irak'taki iş adamları Türkiye'de yatırım yapmak istiyor. Öncelikle yatırımlarını güvenli bir yerde tutmayı amaçlıyorlar. Tabii Türkiye de bu ülkelerden bir tanesi. Hem kültürel hem de ekonomik olarak genel anlamda iki ülke arasındaki ilişki son zamanlarda daha güzele geçmiş durumda. Iraklı iş adamları Türkiye'de enerji, üretimdeki fabrikalarla ilgileniyor." diye konuştu.

Acar, Irak'taki yöneticilerin kendilerine tarımla ilgili yatırımların yapılmasını talep ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Arsayı ücretsiz veriyorlar. Yeter ki tarımla ilgili yatırım talebinde bulunulmasını istiyorlar ve büyük arsa veriliyor. Yetkililerle görüştüğümüzde 'gelin sizlere 1000 dönüm verelim" diyorlar ve oradaki dönüm bizde 2,5 çarpılıyor. Onların bir dönümü bizim 2,5 dönüm araziye denk geliyor. Gaziantep'teki görüşmelerimde sanayicilere bu konuyu ilettim, Irak Tarım Bakanlığının desteklediğini ve teşvik verdiğini söyledim."

Irak'ta da önemli yatırım fırsatları bulunduğuna değinen Acar, ülkede güvenliğe dair sorunların yaşanmadığını sözlerine ekledi.

Iraklı iş insanları, güvenli liman gördüğü Türkiye'de yatırım yapmak istiyor
Iraklı iş insanları, güvenli liman gördüğü Türkiye'de yatırım yapmak istiyor
Iraklı iş insanları, güvenli liman gördüğü Türkiye'de yatırım yapmak istiyor
Iraklı iş insanları, güvenli liman gördüğü Türkiye'de yatırım yapmak istiyor

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Yatırım, Türkiye, Liman, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Iraklı iş insanları, güvenli liman gördüğü Türkiye'de yatırım yapmak istiyor - Son Dakika


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