Son dakika haberleri... Gece görüşlü helikopterler ilk kez Datça'daki orman yangınında kullanılacak - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Gece görüşlü helikopterler ilk kez Datça'daki orman yangınında kullanılacak

14.07.2022 01:06
Son dakika haberleri... Gece görüşlü helikopterler ilk kez Datça'daki orman yangınında kullanılacak

Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı, gece görüşlü helikopterlerin ilk defa Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınında kullanılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gece görüşlü helikopterlerin ilk defa Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınında kullanılacağını bildirdi.

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Bakanlık, Datça ve İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangınlara müdahale edecek personel ve araç sayısını arttırıyor.

Datça'daki yangın bölgesine şu ana kadar 1 insansız hava aracı, 10 uçak, 17 su atar helikopter, 179 arazöz, 20 ilk müdahale aracı, 21 su tankeri, 61 iş makinası, 6 toma, 3 idari helikopter, 1226 personel ve 50 muhtelif araç sevk edildi.

Çeşme'deki makilik alanda çıkan yangına ise 2 uçak, 6 helikopter, 57 arazöz, 7 dozer, 4 iş makinası ve 362 personel sevk edildi.

Ayrıca, gece yangınlarında kullanılmak üzere Türkiye'ye getirilen gece görüşlü helikopterler ilk kez Datça'daki yangında kullanılmaya başlanacak.

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Kaynak: AA

Tragger, Çeşme, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Gece görüşlü helikopterler ilk kez Datça'daki orman yangınında kullanılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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