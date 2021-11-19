Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|97,35
|101,00
|-3,61
|Türk Hava Yolları
|17,60
|18,00
|-2,22
|Yapı Kredi
|3,55
|3,60
|-1,39
|TürkiyeSınai Kalkınma Bankası
|1,56
|1,58
|-1,27
|Mavi Giyim
|75,95
|76,75
|-1,04
|TAV Havalimanları
|29,40
|29,70
|-1,01
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,80
|51,30
|-0,97
|Türk Telekom
|9,11
|9,19
|-0,87
|Şekerbank
|1,14
|1,15
|-0,87
|Ziraat GMYO
|2,33
|2,35
|-0,85
|Enka İnşaat
|13,00
|13,11
|-0,84
|Koç Holding
|27,86
|28,04
|-0,64
|İş Bankası (C)
|7,19
|7,21
|-0,28
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,07
|17,10
|-0,18
|Türk Traktör
|184,10
|184,40
|-0,16
|Doğuş Otomotiv
|43,98
|44,04
|-0,14
|BİM Mağazalar
|66,90
|66,95
|-0,07
|Anadolu Grubu Holding
|33,20
|33,22
|-0,06
|Migros Ticaret
|42,20
|42,22
|-0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi