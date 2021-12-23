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Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ekonomi gündemini değerlendirdi: (4) - Son Dakika

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ekonomi gündemini değerlendirdi: (4)

23.12.2021 23:57
Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ekonomi gündemini değerlendirdi: (4)

Gelen son dakika haberlerine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ocak ayından itibaren enflasyonun düşmeye başladığı ve eğilimini aşağıya doğru kırdığını hep beraber göreceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ocak ayından itibaren enflasyonun düşmeye başladığı ve eğilimini aşağıya doğru kırdığını hep beraber göreceğiz. Büyük firmalarımız fiyatları geri çekmeye başladı." dedi.

Bakan Nebati, NTV yayınında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Piyasayı bilen ve bunun psikolojisini anlayan birisi olduğunu belirten Nebati, fiyatlamaların beklentilere göre yapıldığını söyledi.

Ancak dolar yükseliş trendindeyken fiyatların "jet hızıyla" yukarı gittiğini ve bu değişiminin haksız olduğunu vurgulayan Nebati şöyle devam etti:

"Toplam maliyette yüzde 20-30 veya yüzde 40'lık bir artış var. Sen işçiye Türk lirasıyla ücretini ödüyorsun, kiranı Türk lirasıyla ödüyorsun, borcun Türk lirası… 'Döviz fiyatları, emtia fiyatları yükseldi ben de aynısını aktarayım…' Döviz fiyatları düşerken yukarı elastik, aşağı inelastik davranırsan karşında bizi görürsün. Yamaç paraşütünü bilir misiniz? Yamaç paraşütünde dolanırsınız rüzgara göre ve çok uzun bir süre sonra karaya varırsınız. Piyasa bunu yapıyor. Yamaç paraşütünden düşersiniz. Düşmenizin sebebi olarak da bizi göstermeyin. Hazine ve Maliye Bakanlığı piyasaya girdiği zaman, piyasanın nasıl bir tedbirler setiyle karşılaşacağını, piyasa oyuncuları çok iyi bilir. Onun için Hazine ve Maliye Bakanlığının araçlarını piyasada kullandıracak derecede siz yamaç paraşütü yapmaya devam ederseniz düşeceksiniz. Çok net söylüyorum. Olacak şey değil. Psikolojinizi kötümserden iyimser psikolojiye çevirdiniz. Şimdi kısa günün karı 'Ben yüksek gelir elde edeceğim.' derseniz, kusura bakmayın. Türkiye'de enflasyon bir sıkıntı. Enflasyonun yüksek kalmasından veya iniş trendine girmemesinden kaynaklanan bir şey olursa bunu piyasadan biliriz."

Nebati, petrol ve emtia fiyatlarındaki iyileşmelere, üretimdeki aksaklıkların giderildiğine ve döviz fiyatlarının düştüğüne dikkati çekerek "Sen döviz fiyatı arttığı anda gidip etiketini değiştirdin. Döviz fiyatı düşerken etiketini neden değiştirmiyorsun? 'Efendim ben pahalıya aldım.' diyorlar. İyi de ucuza alıp pahalıya sattığındaki kar farkı nerede? Kimse kimseyi kandırmasın." diye konuştu.

"Enflasyonun ezeceği bütün kesimlere gerekli desteği verdik"

Fırsatçıyı ile stokçuyu, depo ihtiyacı olandan ayıracakları bilgisini veren Nebati, giyim, ayakkabı gibi yaz sezonunu şimdiden alan bir sektöre, 'Sen ayakkabını getirdin, stokçuluk mu yapıyorsun?' diye sormayacaklarını dile getirdi.

Ancak bunun fırsata çevrilmemesi gerektiğini belirten Nebati şunları kaydetti:

"Döviz kurundan zaten çarpıldınız. Gittiniz birilerinin kuyruğuna girdiniz çarpıldınız. Şimdi de eğer bu şekilde bir davranış sergilerseniz, kamunun kamu gücünün ve kamu otoritesinin ve özellikle de Hazine ve Maliye Bakanlığının ne olduğunu görmüş olursunuz. Net söylüyoruz. Böyle bir şeye asla izin veremeyiz. Fakir fukaranın hakkı var. Biz ezilmesin diye yüzde 50'lik bir fiyat artışı yaptık asgari ücretlilere. Damga vergisini, gelir vergisini kaldırdık. Bunu genişlettik tüm ücretlilere, o fiyata kadar bir indirim gerçekleştirdik. Aynısını kullanın dedik. Orda da durmadık, memurlarımızı da faydalandırdık. Neden? Bir enflasyon gerçeği var. Enflasyonun ezeceği bütün kesimlere gerekli desteği verdik. Şimdi biz ekonomi yönetimi olarak, bütçeye böylesine bir yükü karşılamak için adımlar atarken piyasa oyuncularının bize karşı bu hareketlerini kesinlikle kabul etmeyiz. Gereğini de yaparız."

"Büyük balıkların küçük balıkları olmayın"

Nebati, enflasyonist ortamlardan en çok etkilenen kesimin sabit gelirliler olduğunun altını çizerek onların hak ve hukukunu koruyacak tedbirler almaları gerektiğini ve bu konuda geri adım atmayacaklarını bildirdi.

Memuru 19 yıldır hep pozitif yönde koruduklarını ve bundan sonra da korumaya devam edeceklerini belirten Nebati ücretlileri de korumayı sürdüreceklerini söyledi.

Nebati, gerekli tedbirleri aldıklarına dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Enflasyonun düşüş eğilimini ilk çeyrekten sonra bekliyordunuz. Şimdiki beklentiniz ne? Bugünden itibaren... Fiyatlara yansıdı ve fiyatlar düşme eğilimine girdi. Ocak ayından itibaren enflasyonun düşmeye başladığı ve eğilimini aşağıya doğru kırdığını hep beraber göreceğiz. Büyük firmalarımız fiyatları geri çekmeye başladı."

Dolayısıyla bunları da gözeterek memurlara ek artışlar yapıldığını ve ücretlilerle ilgili gerekli adımlar atıldığını aktaran Nebati, bundan dolayı kendilerine teşekkür edildiğini söyledi.

Nebati, bütün bu enstrümanlarla tüm esnafa, üreticiye ve işletmeciye çok önemli desteklemelerde bulunduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"KGF kredisi geliyor. KGF'yi de genişletiyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Özellikle üretime yönelik Kurumlar Vergisi'nde 1 puanlık indirim yapıyoruz. KDV'de çok önemli düzenlemeler yapıyoruz. Diğer alanlarda da sektörleri rahatlatacak adımlar atıyoruz. Güzel şeyler olacak. Yapılacak çalışmaların neticesinde enflasyonla ilgili beklentimiz aşağı yönde. Kim kaldı şimdi emekliler? Emeklilerimizle ilgili arkadaşlarımız zaten çalışıyor. Bununla ilgili yapılacak iyileştirmelerin, emeklilerimizi de mutlu edecek bir iyileştirme olacağına yönelik benim de kanaatim çok yüksek. İlgili bakanlık çalışmasının neticesinde, hangi noktaya geleceğimizi hep beraber görmüş olacağız."

Nebati, bireysel yatırımcıların zarar etmesi kadar kendilerini üzen bir şey olmadığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Ekonomi yönetiminize, sayın Cumhurbaşkanımıza ve siyasal iktidara lütfen gerekli ihtimamı gösterin, sözlerine bakın. Çünkü sosyal medya ile hareket ederseniz, görüldüğü üzere kaybettiniz. Oluşturulan algılarla hareket ederseniz kaybedersiniz. Karamsarlığı yayan ve bunun üzerinden nemalananların oyuncağı olmak istemiyorsanız, lütfen adımlarınızı doğru şekilde, rasyonel bir yatırımcı olarak atın ve büyük balıkların küçük balıkları olmayın."

(Sürecek)

Maliye Bakanı, Ekonomi, Maliye, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ekonomi gündemini değerlendirdi: (4) - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ekonomi gündemini değerlendirdi: (4) - Son Dakika
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