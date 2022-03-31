Son dakika haberleri | Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 sonu itibarıyla dış borç stoku verilerini açıkladı Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 sonu itibarıyla dış borç stoku verilerini açıkladı Açıklaması

31.03.2022 12:28
Son dakika haberleri | Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 sonu itibarıyla dış borç stoku verilerini açıkladı Açıklaması

Son dakika ekonomi haberi: Türkiye'nin brüt dış borç stoku 2021 sonu itibarıyla 441,1 milyar dolar, net dış borç stoku ise 221 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin brüt dış borç stoku 2021 sonu itibarıyla 441,1 milyar dolar, net dış borç stoku ise 221 milyar dolar oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2021 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 2021 sonu itibarıyla 441,1 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 54,9 oldu.

Aynı tarihte net dış borç stoku 221 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 27,5 seviyesinde gerçekleşti.

Hazine garantili dış borç stoku ise 14,7 milyar dolar oldu.

Kamu net borç stoku, bu dönemde, 1 trilyon 474,8 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 20,5 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku, aynı tarih itibarıyla, 3 trilyon 26,5 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı da yüzde 42 olarak hesaplandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye, dolar, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 sonu itibarıyla dış borç stoku verilerini açıkladı Açıklaması - Son Dakika


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