Son dakika haberleri: IEA, küresel doğal gaz talebi büyüme öngörüsünü düşürdü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: IEA, küresel doğal gaz talebi büyüme öngörüsünü düşürdü

15.04.2022 10:47
Son dakika haberleri: IEA, küresel doğal gaz talebi büyüme öngörüsünü düşürdü

Son dakika ekonomi haberi: Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle bu yılki küresel doğal gaz talebine ilişkin öngörüsünü 50 milyar metreküp aşağı yönlü revize etti.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle bu yılki küresel doğal gaz talebine ilişkin öngörüsünü 50 milyar metreküp aşağı yönlü revize etti.

IEA'nın Küresel Gaz Piyasası 2. Çeyrek Raporu'na göre, savaş, uluslararası doğal gaz piyasalarında tedarik daralması ve yüksek fiyatların sürmesine neden olacak.

Savaş nedeniyle küresel doğal gaz talebinde düşüş bekleyen IEA, bu yılki gaz talebine ilişkin öngörüsünü 50 milyar metreküp aşağı yönlü revize etti. IEA, bu yıl doğal gaz talebinin 2021'e göre yüzde 0,2 azalarak 4 bin 86 milyar metreküp olmasını bekliyor. Küresel doğal gaz talebi 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 4,5 artmıştı.

Söz konusu 50 milyar metreküp, geçen yıl ABD'nin ihraç ettiği sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) miktarının yaklaşık yarısına karşılık geliyor.

Bu yıl Avrupa'daki doğal gaz talebinin yüzde 6 gerilemesi, Asya'da talebin yüzde 3 büyümesi bekleniyor. Asya'da öngörülen büyüme geçen yılki yüzde 7'lik artışın altında kalıyor.

IEA Enerji Piyasaları ve Güvenliği Direktörü Keisuke Sadamori, rapora ilişkin değerlendirmesinde, savaşın büyük çaplı bir enerji tedariki ve güvenliği krizine yol açtığını belirterek, "Avrupa, Rus gazına bağımlılığını azaltmaya çalıştığı için LNG arzında daha sert bir rekabet kaçınılmaz görünüyor. Günümüzün enerji sorunlarına en iyi ve kalıcı çözüm, enerji verimliliği çözümlerini ve düşük karbonlu kaynaklara geçişi hızlandırmak olacak." ifadelerini kullandı.

Rusya, geçen yıl yüzde 33 ile AB'nin doğal gaz alımında en büyük tedarikçi oldu. Bu oran 2009'da yüzde 25 seviyesindeydi.

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Doğalgaz, Ukrayna, Enerji, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: IEA, küresel doğal gaz talebi büyüme öngörüsünü düşürdü - Son Dakika


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