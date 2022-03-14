Son dakika haberleri | Indicata, 2. el online pazarına dair analizlerini Power BI teknolojisi ile görselleştiriyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Indicata, 2. el online pazarına dair analizlerini Power BI teknolojisi ile görselleştiriyor

14.03.2022 13:34
Son dakika haberleri | Indicata, 2. el online pazarına dair analizlerini Power BI teknolojisi ile görselleştiriyor

Son dakika haberler: Autorola Grup'un makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan yeni nesil yazılımı Indicata, 5 yıldır Türkiye'deki 40 binden fazla kurumsal firmanın ortalama 500 bin adet 2. el aracını günlük takip ederek analiz ediyor.

Autorola Grup'un makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan yeni nesil yazılımı Indicata, 5 yıldır Türkiye'deki 40 binden fazla kurumsal firmanın ortalama 500 bin adet 2. el aracını günlük takip ederek analiz ediyor.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Indicata Satış Direktörü Aslı Göker, Indicata'nın, Türkiye'de satışa sunulan tüm binek ve hafif ticari 2. el araçların günlük değerleme ve detaylı pazar analizine ulaşıldığı, aynı zamanda kullanıcıların kendi stoklarındaki 2. el araçlarını Türkiye pazarındaki birebir muadil araçlarla karşılaştırarak performanslarını da takip edebildiği platformuna yeni bir teknolojiyi daha eklediğini belirterek, "Her yıl hizmet ve ürün kapsamını genişletmek üzere yatırımlarına devam eden Indicata, yeni teknolojileri başta otomotiv sektörü olmak üzere tüm sektörlerin kullanacağı şekilde sunuyor. 2022 yılını 'Büyük Veri Yılı' olarak kabul eden Indicata, bu yıl bulut tabanlı 2. el araç verisini iş analitiği Power BI ile görselleştirerek kullanıcıları ile paylaşmayı planlıyor." ifadelerini kullandı.

Power BI ile Türkiye 2. el araç pazarına ait pazar analizinin görsel analizlerle zenginleştirilmiş, etkileşimli raporlamalar ile kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tasarlanarak paylaşıldığını aktaran Göker, şunları kaydetti:

"Online mecralarda ilanı yayınlanan ve satılan tüm 2. el binek ve hafif ticari araçlar canlı raporlama platformunda segment, marka, model, model yılı, motor, yakıt tipi, bazında il ve coğrafi bölge kırılımında sunularak, çeşitli filtreleme özelliği ile kullanıcıların seçimlerini kendilerinin yapabilmesine imkan tanıyor. Power BI Raporlamasını kullanan OEM'ler ve birden fazla satış noktasına sahip firmalar Türkiye 2. el araç pazarındaki bulunurluk, satış, fiyat trendlerini geliştirilmiş dashboard'larla izlerken kendi satış noktalarının veya yetkili satıcılarının 2. el performanslarını da pazarla karşılaştırmalı olarak takip ederek stratejik kararlarını hızlı bir şekilde alabiliyor, verimliliklerini artırabiliyor."

YORUMLAR
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Yapay Zeka, Tragger, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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