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Son dakika haberleri: KAEÜ ile Türkşeker arasında bölgesel kalkınma iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: KAEÜ ile Türkşeker arasında bölgesel kalkınma iş birliği protokolü imzalandı

07.02.2022 16:02
Son dakika haberleri: KAEÜ ile Türkşeker arasında bölgesel kalkınma iş birliği protokolü imzalandı

Edinilen son dakika haberine göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) arasında sözleşmeli tarım ve bölgesel kalkınmaya ilişkin iş birliği protokolü imzalandığı bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) arasında sözleşmeli tarım ve bölgesel kalkınmaya ilişkin iş birliği protokolü imzalandığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında "Tarım ve Jeotermal" alanında pilot seçilen üniversitenin yürüttüğü projelerin, iş birliği yapılan paydaşlarla ülke geneline yayıldığı belirtildi.

Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan ve KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'nın kurumları adına iş birliği protokolü imzaladığı vurgulanan açıklamada, protokol uyarınca seracılık, ceviz ve kaba yem gibi konularda sözleşmeli tarım ve bölgesel kalkınmaya ilişkin kararlaştırılan süreçlerin birlikte yürütülmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Protokol kapsamında jeotermal enerji potansiyelinin seracılık alanında en verimli şekilde kullanılabilmesi için ortak çalışmaların yürütülmesi, teknoloji geliştirilmesi ve Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesinin hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, katma değeri yüksek ürünlerin üretim planlamaları ve bitkisel üretimde yerli ve milli üretim yapılabilmesine yönelik tohum ıslahı programlarının oluşturulmasının planlandığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, protokolün istihdama katkı sağlayacağını ve seracılıkta yeni ufuklar açacağını ifade etti.

Başta Kırşehir olmak üzere tüm Türkiye'ye model oluşturabilecek planlamalar içerisinde olduklarını vurgulayan Karakaya, "Çekirdek aile yapısına uygun sera modelleri ile yatırıma yön vermek, bölgeye yeni yatırımcılar çekmek derdindeyiz. Katma değeri yüksek ürünler sayesinde Kırşehir'i cazibe merkezi haline getireceğiz. İthalatı fazla olan ürünlerin yanı sıra stratejik ürünlerde de öncü olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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TÜRKŞEKER, Kırşehir, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: KAEÜ ile Türkşeker arasında bölgesel kalkınma iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika Ekonomi


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