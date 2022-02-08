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Son dakika haberleri! Kastamonu'ya 12 milyonluk tarım yatırımı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kastamonu'ya 12 milyonluk tarım yatırımı

08.02.2022 11:23
Son dakika haberleri! Kastamonu'ya 12 milyonluk tarım yatırımı

Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'ya hayvancılık ve tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 12 milyon 200 bin TL'lik destekle 2 proje hayata geçirilecek.

Kastamonu'ya hayvancılık ve tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 12 milyon 200 bin TL'lik destekle 2 proje hayata geçirilecek. Projenin protokolü için imzaların atıldığı toplantıda konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, "En geç 5 yıl içerisinde Kastamonu tarıma elverişli toprağın yaklaşık 80'lik kısmı sulanmış hale gelecek" dedi.

Kastamonu'da hayvancılık ve tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) projeleri kapsamında 12 milyon 200 bin TL bütçeli iki yatırım yapılacak. Proje kapsamında Kastamonu'da süt toplama merkezleri yapılıp modernizasyonu sağlanacak ve kapalı sulama suyu tesisi ve sulama kanallarının modernizasyonu yapılacak. Hayata geçirilecek projenin protokolü Kastamonu Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından imzalandı.

"Tarıma elverişli toprağın yaklaşık 80'lik kısmı sulanmış hale gelecek"

Protokol imza toplantısında konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu'da tarımsal sulama projeleri ile ilgili bilgiler verdi. Kastamonu'da 5 yıl içinde tamamlanması planlanan projelerle tarımsal alanların susuz kalmayacağını ifade eden Vali Çakır, "Bizim, bir taraftan hayvancılık sektöründeki mevcut verilerimizi aktarırken, bir taraftan da hayvancılığa destek olacak yem bitkileri üretimini arttırmamız gerekiyor. Sadece yem bitkileri değil, her türlü tarımsal faaliyeti ilimizde arttırmamız gerekiyor. İklim değişikliklerini de göz önüne aldığımızda kontrollü sulama faaliyetlerinin önemi daha fazla ortaya çıkıyor. Bizim amacımız çok daha fazla alanımızı suyla buluşturmak. Bu kapsamda arkadaşlarımızın geçmiş yıllarda güzel tecrübesi ve çalışmaları var. Bu destekle de mevcut sulama kanalı sayımızı arttıracağız. Taha çok toprağı, daha çok çiftçimizi suyla buluşturmuş olacağız. Baraj ve gölet yapımlarımız söz konusu. Bunların tamamı devreye girdiğinde en geç 5 yıl içerisinde Kastamonu tarıma elverişli toprağın yaklaşık 80'lik kısmı sulanmış hale gelecek" dedi. - KASTAMONU

Son dakika haberleri! Kastamonu'ya 12 milyonluk tarım yatırımı
Son dakika haberleri! Kastamonu'ya 12 milyonluk tarım yatırımı

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Türk Lirası, Kastamonu, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Kastamonu'ya 12 milyonluk tarım yatırımı - Son Dakika Ekonomi


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