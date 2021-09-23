Murat DEMİREGER:

En sıkıntılı yatırım Altın. 10 yıldır yatay giden başka bir varlık yok. 10 yıl önce 1792 dolardı şimdi 1672 dolar. Türk lirası dolar karşısında değer kaybetmese kimse kolay kolay altın alayım yastık altına atayım demez. 10 yıl önce 1792 liraya aldığın bir ürün düşün. Aradan tam 10 yıl geçiyor bir bakıyorsun almış olduğun ürün 1672 lira. Yatırım yapar mısın? İşte millet olarak tek şansımız doların tl karşısında değer kazanması. Bakır ve gümüş son 5 yıla damgasını vuracak bu arada. Uyarayım.