Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,26 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,35 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,92 ile "Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021159
|-2,26
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,130045
|-1,35
|Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,103394
|-0,92
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,866883
|-0,75
|Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu
|1,067117
|-0,73
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,055787
|-0,63
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,952643
|-0,58
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|2,845717
|-0,44
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,355034
|-0,41
|KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu
|0,971453
|-0,28
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi