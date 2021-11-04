En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,26 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,35 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,92 ile "Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021159 -2,26 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,130045 -1,35 Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,103394 -0,92 Aura Portföy Değ. Fon 0,866883 -0,75 Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu 1,067117 -0,73 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,055787 -0,63 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,952643 -0,58 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,845717 -0,44 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,355034 -0,41 KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu 0,971453 -0,28 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Yerli otomobil müjdesi! Fabrikanın kaba inşaatı bir aya tamamlanıyor

Otomotiv devi Mazda, sürücünün uyuduğunu algılayan arabalarını gelecek yıl satışa sunacak

Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi

Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi

Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı

Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu

Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler

Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor