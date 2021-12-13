En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,78 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 1,73 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,72 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|16,734090
|-1,78
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,118378
|-1,73
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,059573
|-1,72
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|1,029799
|-1,68
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|134,904547
|-0,72
|QNB Finans Portföy Temiz Enj. ve Su Fon Sepeti Fon
|1,009475
|-0,71
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|1,498872
|-0,71
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,764655
|-0,66
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,164923
|-0,62
|KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu
|1,439477
|-0,58
Kaynak: AA
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