En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,67 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 1,30 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,24 ile "Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1.297,144578
|-1,67
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|68,554792
|-1,30
|Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,037013
|-1,24
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,539343
|-0,58
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|63,102342
|-0,54
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,126078
|-0,51
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,328553
|-0,50
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,063638
|-0,48
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,229653
|-0,40
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,554531
|-0,38
Kaynak: AA
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