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En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

En fazla kaybettiren yatırım fonları

14.12.2021 15:21
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,67 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 1,30 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,24 ile "Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,67 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 1,30 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,24 ile "Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1.297,144578-1,67
QNB Finans Portföy Altın BYF68,554792-1,30
Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,037013-1,24
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,539343-0,58
QNB Finans Portföy Gümüş BYF63,102342-0,54
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,126078-0,51
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon1,328553-0,50
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,063638-0,48
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,229653-0,40
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,554531-0,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yatırım Fonları, Tragger, Finans, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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