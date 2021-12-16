Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,52 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 5,19 ile "Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu" ve yüzde 4,96 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|318,075939
|5,52
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,083448
|5,19
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,107557
|4,96
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,251125
|4,91
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,181297
|4,91
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,168512
|4,43
|Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu
|1,351525
|4,20
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029065
|4,07
|Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degişken Fon
|1,592953
|3,99
|Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değş. Fon
|1,489975
|3,86
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika! En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi